La gastronomia ligure di modo21 è online

Il brand modo21 si lancia in una nuova avventura. Dopo le trattorie a Genova e la produzione di specialità tradizionali, arriva ora sul web con molomodo21.it, negozio di prodotti tipici regionali.

Una vetrina dedicata a cibo e bere liguri, pensata per gli appassionati e per i “local” dispersi in tutta Italia.

Questa avventura parte dalla “saudade gastronomica”, da quella nostalgia della cucina locale che affligge sia i liguri sparsi per il mondo, sia i tanti visitatori che si sono innamorati dei piatti e prodotti tipici: su tutti sua Maestà il Pesto.

Modo21, dopo le trattorie tipicamente liguri aperte a Genova e la produzione di specialità tradizionali regionali, si sono lanciati nel mondo dell’e-commerce.

“Siamo felici di aver raggiunto questo obiettivo e ringraziamo molto i nostri clienti per averci sostenuto in questa impresa! Nella vetrina di molomodo21.it, questo il nome dell’ecommerce, trovate non solo i nostri prodotti, Pesto21, sughi e pasta fresca, ma anche le specialità dei nostri amici artigiani”, spiega Armando Ezio Ferrari, amministratore di modo21.

“La filosofia di modo21 – prosegue Ferrari – è quella di essere un sapore del vivere quotidiano in modo sereno e produttivo. Vogliamo far crescere il business collaborando con produttori, strutture e guide locali. Così il gusto di un piatto assaggiato in Liguria non sarà più solo un ricordo”.

Il negozio online è innanzitutto rivolto agli amanti della cucina genovese, attraverso la vendita di prodotti liguri.

Le specialità saranno recapitate a casa del cliente, ovunque sia, in Italia o in Europa.

“Così, magari dopo essere stati da Cavour21 – insiste Ferrari – potranno assaggiare nuovamente il Pesto 21 della signora Alfonsina, con la ricetta tramandata dalla nostra campionessa mondiale di pesto al mortaio edizione 2014. E tutto questo con uno sguardo attento alle tematiche ambientali. Gli imballaggi che utilizzeremo per le nostre spedizioni sono, infatti, 100% green come il nostro pesto in quanto utilizziamo unicamente materiali al 100% riciclabili”.

Il significato e il perché dell’e-commerce

Ma qual è il significato dietro al nome dell’e-commerce? Per chi è di Genova “molo” non definisce solo una costruzione che si prolunga verso il mare, ma identifica un’area precisa della città che per secoli ne è stata il cuore pulsante.

Con lo sviluppo urbanistico ha preso questo nome quella parte di città più antica che oggi corrisponde a gran parte del Centro Storico.

Sia la storica trattoria Cavour modo21 che i magazzini dell’e-commerce, da dove partono tutti gli ordini, si trovano entrambi in questo angolo della città.

I prodotti commercializzati

Lungo le calate “virtuali” di Molo modo21 si incontrano i punti di approdo dove trovare e scegliere i diversi prodotti.

Si parte coi Magazzini del Pesto, per passare a quelli della Pasta e dei Sughi, transitando dal Mercato del Pesce per finire nella Cambusa e dei magazzini di olio, conserve e dolci e si conclude con una puntata alla Cantina dell’Oste.

Su molomodo21.it non solo Liguria

Non si rinuncerà infatti a sortite gastronomiche fuori regione e oltremare perché l’ “essere genovesi” non si ferma alla tipicità dei prodotti. L’intento è quello di incarnare fino in fondo il vero spirito della città.

Genova è da secoli terra di commerci, scambi e contaminazioni

Nelle botteghe del suo Centro storico si è sempre trovato di tutto. E così fra i genovesi è d’uso un’espressione per sottolineare che, quando sono fuori città, scoprono un negozio ben fornito, ovvero “gh’è de tutto còmme a Zena”. E alla fin fine è proprio questo l’obiettivo: “che anche tu possa finalmente dire con orgoglio della tua tavola… gh’è de tutto còmme a Zena!”