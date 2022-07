La flotta dei 420 in acqua da oggi per la classica CerialeVela

CERIALE- Grande attesa per gli appassionati della vela per la classica “CerialeVela” in programma oggi e domani, organizzata dalla locale sezione della Lega Navale. Anche quest’anno la manifestazione, che si svolgerà nello specchio acqueo di fronte a Ceriale, sarà riservata alla classe velica dei 420 e sarà valida anche quale terza tappa del Campionato Ligure. Lo scorso anno i velisti del Circolo Vele Vernazzolesi e quelli del Circolo Nautico Loano hanno fatto la parte del leone nella classica cerialese. Ad aggiudicarsi la vittoria era stato il duo formato da Nora Maraglia e Simone Cucatto del Circolo Nautico Loano. Al secondo posto si era piazzata la coppia Ludovica Pastorino e Bianca Pastorino del Circolo Vele Vernazzolesi che avevano conquistato anche il primo posto femminile ed il primo come equipaggio under 17. A completare il podio l’equipaggio con Maddalena Cavallo e Matilde Ferrari, anche loro di Vernazzola, a dimostrazione del valore della squadra allenata da Giò Dagnino. Fra i favoriti per l’edizione 2022 ci sono naturalmente, oltre ai tre equipaggi sopra citati, protagonisti lo scorso anno, le coppie formate da Chiara Autano ed Irma Fedeli (YC Italiano), Maria Ludovica Tiri e Martina Gallo (YC Sanremo),Simone Migliavacca e Giacomo Nario (CN Loano), Alessio Caldarera e Thomas Trentini (Circolo di Marciana Marina), Corrado Cicconetti e Giovanni Martinez (CV Vernazzola), Lorenzo Terzi e Luigi Di Meco (YC Sanremo), Irene e Tobia Eandi (Circolo Nautico Loano).

Oggi il segnale di avviso della prima prova sarà esposto alle ore 12, mentre per l’ora di partenza della prima prova di domani sarà esposto un apposito comunicato entro le ore 19 di stasera. In programma ci sono un massimo di sei prove e non verranno dati segnali di partenza dopo le ore 16 di domenica.

CLAUDIO ALMANZI