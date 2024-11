La CUB Aderisce allo sciopero generale: presidio sotto la Prefettura

La CUB, Confederazione Unitaria di Base di Genova e provincia Via A. Odero 1, aderisce allo sciopero del 29 novembre 2024 e al presidio che si svolgerà sotto la Prefettura di Genova in Largo Lanfranco dalle 9.30 alle 13:30.

Lo sciopero vede tutti i settori pubblici e privati del CUB Sanità, CUB Trasporti e logistica, Commercio, Vigilanza e servizi fiduciari, compreso il primo turno montante per i turnisti.

Per quanto riguarda le guardie giurate, lo sciopero inizierà con il turno entrante, che prevede per i notturni l’orario dalle ore 22/23 del 28 novembre 2024 e terminerà alle ore 22/23 del 29 novembre 2024.

Lo sciopero rispetterà le franchigie e i servizi minimi essenziali previsti per le varie categorie e settori.

«Tale iniziativa – spiega Giovanni Addamo della CUB di via Odero – si inserisce sempre nel contesto dello sciopero nazionale indetto dalla Confederazione Unitaria di Base (CUB) per protestare contro le politiche economiche della manovra finanziaria, ritenute insufficienti per affrontare le sfide di molti settori, dalla sanità all’istruzione, dai servizi pubblici alle infrastrutture».

«Chiediamo interventi più incisivi – conclude Addamo – finalizzati a tutelare i lavoratori e migliorare i servizi ai cittadini.

Riteniamo fondamentale portare all’attenzione delle istituzioni le istanze dei lavoratori e dei cittadini, e pertanto in detta occasione chiediamo un incontro con il Prefetto».