La Banda Musicale di Voltri compie 180 anni

Una mostra fotografica per celebrare l’evento

La Banda Musicale “Città di Voltri” fesateggia un importante compleanno: centottanta primavere di musica e passione. Nata nel lontano 1838, è una fra le più antiche bande d’Italia e probabilmente la prima nata in Liguria. Nel 1847 il suo nome era “Filarmonica Voltrese” e le cronache del tempo raccontano che abbia paertecipato per le vie di Genova ad un importante corteo in occasione del quale suonò in prima mondiale assoluta l’inno nazionale “Fratelli d’Italia”.

La banda è sempre stata una presenza importante a Voltri: ne è una dimostrazione il fatto che, per un certo periodo di tempo a cavallo tra le due Guerre, i proprietari di numerose cartiere le donarono diversi preziosi strumenti musicali. Altro segno di sostegno è quello delle Fonderie I.L.V.A. che giustificavano e retribuivano le assenze dei loro dipendenti quando dovevano allontanarsi per svolgere la loro attività musicale nella Banda di Voltri; aiuti concreti venivano infine dall’allora Amministrazione Comunale Voltrese, che stipendiava regolarmente il Maestro, così come i commercianti e privati che sovvenzionavano la compagine. Oggi, per ricordare il tanto tempo trascorso sul pentagramma, è stata organizzata una mostra fotografica, di strumenti antichi e spartiti storici che ripercorrono il lungo cammino di questa organizzazione.

“La banda come organizzaione ha la peculiarità coinvolgere più generazioni: è una forma di associazionismo differente che ruota attorno alla passione per la musica che si costruisce insieme nonostante appunto le differenze”, spiega Andrea Trombini curatore della mostra, “il nostro obiettivo è quello di far conoscere questa passione per la musica, sia come ascolto che come performance, in una struttura che ha un repertorio specifico tradizionale e moderno, sempre attuale nonostante il tempo trascorso.

Gli oggetti saranno esposti presso il salone “Graziella Polo” all’interno del Municipio di Voltri in Piazza Gaggero, dal giorno 14 fino al giorno 16 dicembre prossimi. L’orario di visita è dalle 930 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30. Da segnalare domenica 16 dicembre alle ore 10.30 momento ufficiale alla presenza delle Autorità cittadine, al termine del quale sarà offerto un aperitivo musicale. Tra gli eventi del periodo festivo, da segnalare il concerto della Banda di Voltri in data 22 dicembre alle ore 21.00 presso il Teatro del Ponente se agibile, o in altro luogo da definire. Per tutte le manifestazioni ingresso libero e gratuito.

Per informazioni: Banda Musicale Città di Voltri Vico Limisso, 4 16158 Genova. Telefono +39 3914214388 http://www.bandavoltri.it/ info@bandavoltri.it segreteria@bandavoltri.it

Roberto Polleri