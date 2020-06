La Banda di Rapallo onora la Festa della Repubblica

La Banda di Rapallo festeggia l’anniversario della Festa della Repubblica italiana.

Data memorabile quella del 2 giugno: anniversario della Festa della Repubblica Italiana, 74 anni da quel famoso referendum che chiamò gli italiani e le italiane ad esprimere una preferenza, rilevatasi fondamentale per il proseguo dello Stato italiano.

La nostra città di Rapallo, con estrema osservanza, ricorda ogni anno quest’importante ricorrenza con una manifestazione civile, alla quale prende sempre parte anche il Corpo Bandistico Città di Rapallo. Con le nostre note, oltre a cadenzare il tempo di marcia lungo la sfilata per le vie del centro, aiutiamo a fare viva memoria dell’anniversario eseguendo l’inno nazionale “Il canto degli italiani”, meglio conosciuto come “Fratelli d’Italia”.

Data la circostanza dettata dalla pandemia, come presumibile, la Banda di Rapallo non potrà svolgere dal vivo quest’essenziale funzione, ma perché arrendersi? Perché non partecipare ugualmente tramite i mezzi offerti dalla tecnologia? La cittadinanza rapallese ci è stata vicino in questi mesi, ci ha contattati per chiederci il nostro stato di salute e dei nostri familiari: non possiamo, quindi, assentarci quando tocca a noi.

Nella giornata del 2 giugno, pertanto, dalle ore 17.00, verranno pubblicati nei consueti canali Facebook (pagina “Corpo Bandistico Città di Rapallo) e YouTube alcuni video appositamente montati sulle registrazioni audio fatte da tutti i componenti della Banda nelle scorse settimane, ciascuno nella propria abitazione. Vi presenteremo un video con l’inno nazionale e uno con una marcia militare per rivivere assieme il momento della sfilata civile.

Per presenziare anche al ricorrente appuntamento del concerto pomeridiano, da anni fissato alle ore 17.00 in Piazza Da Vico, abbiamo registrato il brano “Concerto d’amore” del compositore olandese Jacob De Haan il quale ci ha anche omaggiati di un caloroso video di auguri e saluti.

Lungo l’ascolto passeranno una serie di immagini di volti: non solo quelli dei musicisti della Banda ma anche i Vostri, ovvero le fotografie di tantissimi cittadini del pubblico che non hanno voluto farci sentire la loro lontananza, anche in questo periodo in cui si parla solo di distanze. E’ un segno di quanto l’Associazione sia radicata sul territorio, di quanto i rapallesi e i rapallini non vedano l’ora di rivedere la Banda sfilare in Via Mazzini e di ascoltare i concerti che siamo soliti proporre alle ricorrenze e, soprattutto, nel periodo estivo.

Questo lavoro di registrazione e creazione di video ad hoc per la ricorrenza del 2 giugno si aggiunge a quello già prodotto e condiviso per precedenti appuntamenti ai quali la Banda ha sempre onorato la propria presenza, come per il Concerto di Pasquetta e per la sfilata civile in ricordo del 25 aprile.