Joe T Vannelli inaugura i Rolli Days a Genova

I palazzi dei Rolli riaprono al pubblico in modalità live&digital. Joe T Vannelli inaugura i Rolli Days Live on Tour, lo show itinerante. Giovedì 8 ottobre ore 18.30.

Riaprono al pubblico i Rolli, gli straordinari palazzi, dimore degli Spinola, dei Grimaldi, dei Doria, dei Pallavicini e dei Negroni che dominarono i mercati e la finanza mondiale per secoli.

I visitatori saranno guidati in modalità Live&Digital, in un tour tra reale e virtuale, alla scoperta delle bellezze senza tempo del Rinascimento e del Barocco italiano e genovese.

Ad inaugurare i Rolli Days, in programma dal 9 al 11 ottobre, ci sarà Joe T Vannelli che, con il suo Live on Tour, lo show itinerante che ogni giovedì sera incanta milioni di spettatori online dai luoghi più belli d’Italia, approderà a Genova il giorno 8 ottobre alle 18.30 per uno spettacolo senza precedenti, tra chiostri, affreschi, stucchi e saloni che sono stati cornice e scenografia della storia della città e d’Italia.

La bellezza dei Palazzi dei Rolli, scrigni che custodiscono arte e architettura, unita alla ricercata musica house di Vannelli promettono uno show da grandi emozioni in un contesto irripetibile.

In perfetto stile one-man-show, poliedrico e geniale, Vannelli piloterà anche l’immancabile drone per regalare a coloro collegati in diretta Facebook viste aeree dalla bellezza senza tempo, ormai una cifra stilistica delle sue performance.

L’appuntamento inaugurale dei Rolli Days è un’altra importante tappa che l’artista aggiunge al suo tour, iniziato a Milano in pieno lockdown dal tetto di casa dell’artista e poi portato in esterna in moltissimi siti italiani di particolare valore paesaggistico, storico e artistico, rigorosamente in solitaria, senza pubblico, per rispettare il distanziamento sociale, che di settimana in settimana fa registrare numeri da capogiro con oltre 6 milioni di visualizzazioni.

Per seguire la diretta

Giovedì 8 ottobre ore 18.30 – Giardino Superiore di Palazzo Bianco – Musei di Strada Nuova

https://www.facebook.com/joetvannelliofficial

Live on Tour

Il Joe T Vannelli Live On Tour è nato in pieno lockdown, con la prima diretta da casa con vista Duomo, a Milano.

L’vento online è diventato un appuntamento fisso per i suoi fan e gli amanti della House e a fine lockdown il live si è spostato in esterna: Cava Ruggetta di Carrara, da cui Michelangelo attinse il marmo per le sue opere; Ca’ Marcello, villa palladiana del Settecento; la Fortezza di San Leo a Rimini; l’iconica terrazza dell’Hotel Danieli di Venezia; il Fortino Napoleonico nelle Marche; il Castello di Vezio sul Lago di Como; la Villa Borromeo sull’Isola Bella; Maratea, sotto al Cristo che domina il mare; il Castello Aragonese di Taranto della Marina Militare, la Lanterna di Genova, il borgo medioevale di Castell’Arquato, la Scalinata Monumentale a Santa Maria di Leuca, il carro del Carnevale di Fano, il Faro di Capo Grecale a Lampedusa, il Castello Aragonese di Reggio Calabria, il Museo di Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, l’abbazia La Cervara di Santa Margherita Ligure.