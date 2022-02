J Spring Fashion Show 2022 a bordo di Costa Toscana, un’incredibile sfilata sul mare che si terrà il 28 febbraio a Portofino

J Spring Fashion Show 2022 a bordo di Costa Toscana, a bordo di Costa Toscana, nuova nave della flotta alimentata a gas naturale liquefatto. Al seguente link puoi trovare un video di presentazione dell’evento.

Il J Spring Fashion Show 2022 è stato ideato da Jessica Minh Anh, producer delle innovative passerelle “Fashion x Sustainability” in location spettacolari, come la diga di Hoover e la centrale elettrica Gemasolar, e più recentemente della “Runway on the Runway” all’aeroporto JFK di New York.