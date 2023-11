IWF NI, la genovese Cristina Repetto nel board delle donne leader

Si svolgerà lunedì 27 a Milano “Storie di leadership”, l’evento di lancio dell’International Women’s Forum Northern Italy (IWF NI), branch italiana dell’International Women’s Forum (IWF) promosso a New York nel 1974 dalla prima generazione che ha infranto i “glass ceilings” e che oggi riunisce più di 7.500 donne leader in 33 Paesi e 76 local Forum.

IWF è una rete, l’unica di questa portata e cui si accede solo su invito, che mette in contatto donne “C-level” in ogni settore professionale per cambiare la narrativa della leadership femminile e fondarla su un concetto di sisterhood che costruisca relazioni significative e generi una reale azione di mutuo sostegno, al di là di muri e frontiere.

Fanno parte di IWF inventrici, accademiche, top manager, registe, imprenditrici, atlete olimpiche, capi di Stato, scienziate, amministratrici delegate, astronaute, artiste, finanziere e filantrope (solo per citarne alcune) che “si sono messe insieme per dar forma a un futuro in cui la leadership non ha genere e per creare gli strumenti affinché le prossime generazioni siano ispirate e attrezzate per una trasformazione sociale effettiva e duratura”.

Cinquant’anni, che verranno celebrati a maggio a NYC in una conferenza mondiale, in cui il network e le sue azioni sono cresciuti “ma evidentemente non abbastanza o in maniera omogenea, se la leadership femminile e il modello che essa rappresenta oggi sono oggetto di tanta attenzione per i benefici concreti che è in grado di apportare alla collettività.

Anche per questo nasce nel giugno scorso il Forum Northern Italy, dopo quello avviato anni fa a Roma, con l’obiettivo di valorizzare il senso di una ‘sisterhood’ non solo legame affettivo e solidale, ma solido motore di mutua collaborazione per il successo dell’una e anche dell’altra, senza alcuna forma di competizione, in una vera e propria co-creazione di percorsi”.

Il Forum, fondato da 35 donne suddivise in 4 comitati e rette da un “board” presieduto da Enrica Maria Ghia, si riunirà pubblicamente per la prima volta in Torre Allianz a Milano per condividere con una platea più ampia il confronto fra i vari modelli di leadership femminile, rappresentati da Kristen Grove, creative producer, autrice e dj, Paola Bonomo, Business Angel, Laura Biancalani, Fondazione Andrea Bocelli, Valeria Sterpos, Bain & Co. e Federica Pasini, CEO e Co-Founder di Hacking Talent, moderate da Barbara Dalle Pezze.

Tra le componenti del “board” di IWF Northern Italy c’è anche la top manager genovese Cristina Repetto, senior partner di Allianz Bank Private e consigliera d’amministrazione di Iren e di Porto Antico Spa.

Il Forum sarà inaugurato dalle presidenti di IWF Carolyn Carter e di IWF NI Enrica Maria Ghia e si concluderà con il contributo del CEO Allianz Bank Financial Advisors Paola Pietrafesa.

Per maggiori informazioni: https://iwforum.org/ info@iwf-ni.it.