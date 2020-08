Italiano trovato con 16 grammi di hashish denunciato dalla Polizia

Il tutto è partito dalla segnalazione di spaccio nella zona del porticciolo di Pegli

Ieri pomeriggio un 52enne italiano è stato denunciato dagli uomini del Commissariato Sestri Ponente per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In seguito alle segnalazioni circa un’attività di spaccio nella zona del porticciolo di Pegli l’abitazione dell’uomo, in via Argentina, è stata sottoposto a controllo e, in un borsello, è stato rinvenuto un pezzo di hashish di circa 16 grammi che è stato sequestrato.