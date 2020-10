Italiani in rimonta agli Europei Master Laser di Andora

Oggi sono annunciati venti medi: vedremo come si adatteranno i velisti che hanno fatto meglio finora in condizioni di vento leggero. Sono in programma due prove.

Andora. Giornata positiva per gli italiani al Campionato Europeo Master Laser in corso di svolgimento ad Andora. Roberto Bini, fra gli Standard, è risalito al secondo posto della classifica Overall (dietro al greco Bougiouris) mentre Elisa Boschini è ora seconda (alle spalle dell’ inglese Jon Emett) nei Radial, dove precede l’altro azzurro Alessio Marinelli che conserva il terzo posto in classifica.

Dopo una giornata senza vento, ieri al largo di Andora si sono potute finalmente completare (grazie ad un vento da 6-8 nodi da NE-ENE) le due prove previste dal programma del campionato, a cui partecipano quasi cento velisti di quindici nazioni, provenienti da Austria, Belgio, Francia, Grecia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Monaco, Olanda, Portogallo, Singapore, Spagna, Svezia ed Argentina.

E tutto sta andando per il meglio. “L’Associazione Laser Europa- ci ha spiegato il presidente del circolo andorese Pierangelo Morelli- ha scelto Il campo di gara di Andora che assicura sempre presenza di vento, clima mite e soprattutto sulle banchine spazi adeguati ai distanziamenti richiesti dalle normative a prevenzione della diffusione del Covid-19, nel corso di tutte le procedure pre gara e in gara. La flotta avrebbe potuto essere ancor più numerosa, ma molti sono rimasti bloccati nelle loro nazioni a causa delle restrizioni legate alla pandemia. A tutti è stata richiesta la certificazione di tampone negativo”. Oggi sono in programma due prove, vento permettendo.

Questa la classifica dopo tre giornate e tre prove disputate. Laser Standard: 1) Adonis Bougiouris (Grecia), 9; 2) Roberto Bini (Italia), 10; 3) Carlos Martinez (Spagna), 10; 4)Antoni Roig (Spagna), 25; 5)Aitor Barrenechea (Spagna), 30; 8) Pietro Nicolini (Italia), 33. Laser Radial: 1) Jon Emmett ( Gran Bretagna),7; 2) Elisa Boschin (Italia),12; 3)Alessio Marinelli (Italia), 18; 4) Pierick Amizet (Francia), 20; 5) Jean Christophe Leydet (id), 21; 7) Alice Virginia Grassi (Italia), 23; 9) Erberto Sibilia (Italia), 25.

CLAUDIO ALMANZI