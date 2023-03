Italia-Inghilterra 1-2, non basta il gol all’esordio di Retegui

Sconfitta per l’Italia nel debutto alle Qualificazione ad Euro 2024.

Partita piena di emozioni al Maradona: brutto primo tempo azzurro con l’Italia che soffre e subisce due gol. Il primo di Rice in mischia in area, il secondo di Kane su rigore. Cambia tutto nella ripresa dove proprio Retegui (al debutto assoluto e titolare) riapre il match. Nonostante il rosso per Shaw nel finale, gli inglesi resistono in dieci e vincono 2-1

ITALIA-INGHILTERRA 1-2

13′ Rice (IN), 44′ rig. Kane (IN), 56′ Retegui (IT)

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Toloi, Spinazzola; Barella (62′ Cristante), Jorginho (69′ Tonali), Verratti (88′ Scamacca); Berardi (62′ Politano), Retegui, Pellegrini (69′ Gnonto). Ct. Mancini

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Maguire, Stones, Shaw; Phillips, Rice, Bellingham (85′ Gallagher); Saka (85′ James), Kane, Grealish (69′ Foden, 81′ Trippier). Ct. Southgate

Ammoniti: Rice (IN), Grealish (IN), Maguire (IN), Jorginho (IT), Walker (IN), Shaw (IN), Acerbi (IT)

Espulsi: Shaw (IN) all’80’