Impegno d’esordio oggi per l’Italia nelle qualificazioni ad Euro 2020, dopo una Nations League dai due volti. Imperativo incominciare bene il girone.

Mancini è orientato a riproporre il 4-3-3, con l’attaccante della Juve Kean titolare. Nella Finlandia di Kanerva occhi puntati su Temu Pukki, ex Siviglia e Schalke 04, protagonista di una grande stagione in Champioship con la maglia del Norwich, con la quale ha messo a segno 24 gol in 34 partite di campionato. L’Italia tornerà in campo martedì contro il Liechtenstein.​

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Piccini, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Verratti, Jorginho, Barella; Kean, Immobile, Bernardeschi.

FINLANDIA (4-4-2): Hradecky; Granlund, Arajuuri, Toivio, Pirinen; Lod, Kamara, Sparv, Soiri; Pukki, Hamalainen.