Interruzione idrica in centro dalle 8.30 alle 17.00 per lavori

Iren Acqua comunica che, a causa di lavori di manutenzione straordinaria sulla rete di idrica oggi, martedì 18 Agosto 2020 dalle 8:30 alle 17:00 si potranno verificare disservizi alle utenze allacciate in centro Genova nelle seguenti vie: Via Serra, Via SS Giacomo e Filippo, Via Calatafimi, Piazza Marsala, Via Palestro, Passo Fratelli Gorrini, Piazza Brignole, Via Gropallo (dal civ 1 al 16) e Via Edmondo De Amicis

Si precisa che nelle le vie citate sono presenti anche tubazioni non interessate dai lavori che continueranno il normale servizio.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.