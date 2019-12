Inter-Genoa, Motta ritrova Agudelo

La cartina di tornasole, si fa per dire in una giornata flagellata dal maltempo, è costituita dai convocati a cui è affidata la missione di muovere la classifica in casa dell’Inter. Alle defezioni degli infortunati e di Pandev, squalificato, fa da contraltare la presenza di Agudelo. Il giovane gioiello colombiano non aveva preso parte alle operazioni per la stracittadina. A conclusione del programma settimanale, mister Thiago Motta, tra gli ex dell’incontro, ha consegnato al team manager Pellegri l’elenco dei convocati. Sono ventidue tra cui Favilli e Sturaro. 4 Criscito, 5 Goldaniga, 9 Sanabria, 13 El Yamiq, 14 Biraschi, 15 Jagiello, 17 Romero, 18 Ghiglione, 20 Schone, 21 Radovanovic, 22 Marchetti, 27 Sturaro, 28 Agudelo, 29 Cassata, 30 Favilli, 32 Ankersen, 33 Pajac, 56 Cleonise, 65 Rovella, 93 Jandrei, 97 Radu, 99 Pinamonti.