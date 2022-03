Instagram down e problemi per Facebook

Oggi, mercoledì 23 marzo, il noto social network Instagram, secondo diversi utenti, ha smesso di funzionare attorno alle 10 del mattino.

Ad alcuni è apparso il messaggio di errore “impossibile aggiornare il feed”.

Immediatamente su Twitter è andato in tendenza l’ashtag #instagramdown.

I disagi nella navigazione si sono registrati Dale 10 con l’impossibilità di caricare l’app di Instagram.

La versione desktop, invece, risultava funzionante.

Sembra che il problema non riguardi solo Instagram, ma anche Facebook.

La conferma arriva sul noto sito Downdetector, specializzato in malfunzionamenti della rete, è stato prontamente segnalato il mal funzionamento dei due social network che fanno capo a Meta.

In attesa che la situazione possa evolvere in una direzione positiva si può monitorare in tempo reale l’andamento di Instagram down e di Facebook

Nel luglio del 2019 si è registrato un blackout mondiale che aveva mandato fuori uso WhatsApp, Instagram e Facebook. Il 13 marzo 2019, invece, si è registrato il blocco più lungo che si ricordi, un record di 14 ore di stop per le app.