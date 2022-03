Sabato 26 alle 11 l’Hotel Astoria si apre al quartiere per presentare alla città il rinnovato albergo dopo un ricco calendario di febbraio

Sabato 26 alle 11 l’Hotel Astoria si apre al quartiere, l’Hotel apre le porte al pubblico, al quartiere e ai negozianti della zona. All’evento, oltre alla direzione dell’albergo, sarà presente l’Assessore al Commercio e ai Grandi Eventi del Comune di Genova Paola Bordilli.

«L’apertura al pubblico, in un open day dedicato ai genovesi – commenta l’assessore Bordilli – è un’iniziativa di cui ringrazio gli organizzatori perché darà l’opportunità a chi, magari abitando anche a pochi passi dall’edificio, non avrebbe avuto l’opportunità di visitare, da turista, gli interni di un immobile storico, con elementi architettonici di pregio, come l’antico ascensore e lo scalone liberty. Come amministrazione siamo impegnati, fino da inizio mandato, a valorizzare l’immagine di Genova nel mondo e attrarre nuovi investitori che sappiano cogliere la bellezza, a volte ancora nascosta al grande pubblico, del nostro immenso patrimonio architettonico perché possa essere il più possibile fruito e valorizzato anche per le future generazioni».

“La notizia della riapertura dell’Astoria ha riscosso un notevole successo, commenta Giovanni Rimbotti, presidente/amministratore delegato di Algilà sr. Nelle quattro date che abbiamo organizzato a febbraio per farci conoscere in questa veste rinnovata, ci hanno fatto visita circa 300 persone. Un ottimo risultato che, ci auguriamo, possa contribuire a far diventare il nostro albergo un punto di riferimento per l’hôtellerie ligure e per i genovesi stessi. L’idea di aprire oggi al quartiere, con particolare riferimento ai nostri vicini commercianti, nasce dalla volontà di condividere e partecipare tutti insieme alla promozione turistica della città”.

Situato in piazza Brignole, punto strategico di accesso al cuore pulsante della città, a due passi dalle vie dello shopping, l’Hotel Astoria ha riaperto lo scorso 1° ottobre in tutto il suo nuovo splendore di 4 stelle “de charme”. La ristrutturazione, affidata a Giorgio Mor, architetto e ingegnere, e a Manuel Giliberti, architetto ma anche sceneggiatore e regista, ha donato all’Astoria una nuova anima caratterizzata dall’essenziale modernità delle linee, restituendo respiro ed eleganza agli spazi ma conservando elementi architettonici di molto impatto come l’antico ascensore e lo scalone liberty, e inserendo ad arte suggestivi dettagli vintage.

L’esperienza di un soggiorno all’Astoria ha il sapore di una contemporaneità che guarda al futuro: le settanta camere, dalle classic alle suite, sono innanzitutto confortevoli e tranquille, con spazi ben organizzati e tutte le dotazioni di un boutique hotel che fa dello stile e della modernità il suo marchio distintivo.

L’Astoria si rivolge principalmente a una clientela leisure italiana ed internazionale, per la comodità di accesso e per la vicinanza ai maggiori centri d’interesse della città, ma proprio per questo conta di intercettare anche un flusso turistico crescente che sta sempre più riscoprendo un capoluogo ligure capace di valorizzare il territorio e la sua offerta unica fatta di natura, cultura, storia e gastronomia.

A tal proposito il nuovo Astoria offre alla propria clientela un certo numero di pacchetti a tema, dalla scoperta della città e dei suoi monumenti a quella della Genova degli artisti e di De André, oltre ad una offerta speciale “Salone Nautico” ed “Euroflora” e un’altra, più ampia, che allarga l’esplorazione all’intera Liguria e alle sue bellezze. Non mancano sconti, omaggi e altri vantaggi.