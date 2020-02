Iniziative sul Parco delle cinque terre

Genova 1 aprile 2020 Stradanuova Teatro Auditorium e La cooperazione al cuore del Mediterraneo

Festival Canoro Padre Semeria

(Monterosso al Mare, 21 Feb 20) Il Consorzio Semeria è lieto d’invitarvi al Festival Canoro 2020 che si svolgerà nell’omonimo istituto il giorno Sabato 14 marzo 2020, nell’ambito della ricorrenza dedicata al fondator…

Per un Turismo Sostenibile nelle Aree Protette, incontro nazionale a Roma il 26 febbraio

Promosso da Federparchi, Parchi del Ducato, STTfT, nell’ambito del programma Erasmus+

(Manarola – Sede-, 21 Feb 20) Favorire il turismo sostenibile nelle Aree Protette, è questo il tema dell’incontro che si terrà mercoledì 26 febbraio si terrà un incontro sul tema della soste…

Nasce consorzio viticoltori Liguria

Mette insieme 61 aziende e 498 etichette

(Manarola – Sede-, 21 Feb 20) Nasce il primo consorzio dei produttori della Liguria, con l’obiettivo di tutelare e promuovere le produzioni vinicole del territorio, specie le più piccole. Il consorzio ha sede a Pallodola,…

Giornata mondiale della balene

Il Ministro Costa: “Necessaria drastica riduzione dell’inquinamento per tutelare la biodiversità marina. Dal 21 febbraio missione alle isole Svalbard, un tempo base della caccia alle balene ”

(Manarola – Sede-, 21 Feb 20) “Oggi è la giornata mondiale della balene, un appuntamento che ci consente di ricordare l’importanza di continuare a lavorare per preservare la vita dei cetacei nei nostri mari&rd…

Al via Progetto di STEM Education di CMRE con un workshop incentrato sulla ricerca bioacustica in ambiente marino

(Riomaggiore, 21 Feb 20) Al via il programma di formazione STEM di CMRE con un workshop incentrato sulla ricerca bioacustica in ambiente marino per la realizzazione di un esperimento che verrà realizzato questa primave…

Giornata di formazione Guide del Parco

Prossimo appuntamento lunedì 9 marzo 2020

(Manarola – Sede-, 21 Feb 20) La seconda giornata di formazione per le guide del Parco Nazionale delle Cinque Terre iscritte all’Albo è prevista per lunedì 9 marzo 2020 alle ore 14.00 presso la sede dell’Ente Parco N…

Implementazione corse ATC comuni di Riomaggiore e Vernazza

(Riomaggiore, 20 Feb 20) Il Parco nazionale delle Cinque terre