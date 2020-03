Iniziativa di solidarietà digitale smartworking

“In questo difficile momento ci sono gli eroi come i medici, gli infermieri, le forze dell’ordine o le commesse dei supermercati che combattono in trincea e ai quali va tutta la nostra stima. Ma, ognuno di noi deve fare la sua parte per aiutare l’Italia a vincere questa battaglia” dichiara Livio Criscino, CEO di B2YOU “Ho quindi deciso di offrire perché ritengo possa servire a tante Aziende per permettere ai propri dipendenti di lavorare da remoto” continua Criscino “Sono gli strumenti che noi stessi usiamo dal 23 febbraio, direttamente dal salotto di casa nostra”

B2You è a fianco delle imprese e della Pubblica Amministrazione interessate dall’emergenza Coronavirus ed è pronta a fornire gratuitamente la propria tecnologia collaudata da 20 anni di attività. Tecnologia che permette di fronteggiare le emergenti necessità di lavoro da remoto, mantenendo un alto livello di produttività e collaborazione in totale sicurezza.

B2YOU, all’interno dell’iniziativa Solidarietà Digitale del Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, mette a disposizione , un ambiente di lavoro che permette di ricreare a casa il proprio ufficio di segreteria o di reception in pochi passaggi e con le seguenti funzionalità:

• Pannello decisionale. Il software, accessibile ovunque da web, per organizzare l’attività dell’ufficio (orari, prestazioni, calendari ecc), definire i ruoli (receptionist, segretarie, colleghi ecc) e rimanere sempre aggiornati grazie alle funzioni di mail e ricerca.

• Software operativo per il lavoro da remoto. L’applicativo che utilizzeranno in reception o in segreteria per gestire l’attività, rispondere al telefono, inoltrare le chiamate, fissare appuntamenti e organizzare le agende di tutti i colleghi di lavoro. Il software consente di ricevere le chiamate da tutto il territorio nazionale, sia da rete mobile sia fissa, e analogamente di inoltrarle ovunque.

• Numero di telefono dedicato con prefisso a scelta dell’azienda.

• Traffico telefonico incluso per inoltrare le chiamate ai cellulari e ai telefoni di casa.