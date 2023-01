Inizia con un Oro e un Bronzo ad Imperia il 2023 dell’Atletica Val Lerrone al Trofeo Esordienti, premiati ANNA GIRIBALDI E GIULIO RAIMONDO

Inizia con un Oro e un Bronzo ad Imperia il 2023 dell’Atletica Val Lerrone al Trofeo Esordienti, organizzata dalla ASD Maurina Olio Carli – CP Imperia, porta tredici atleti, alcuni dei quali al debutto assoluto in pista.

E proprio la prima gara ha regalato una medaglia di bronzo nei 300m a Anna Giribaldi, categoria Cadette, mentre l’Oro nella Categoria Esordienti M8 è andato a Giulio Raimondo ( 2° nei 50m e 2° vortex). L’esordiente Edoardo Scola è quarto nei 50mt e quinto nel vortex.

Nel corso della manifestazione si sono svolte anche una gara assoluta e attività di contorno giovanili.

Tanta emozione e bel debutto assoluto in pista anche per Aurora Dicerto, categoria Esordienti F10 che è quinta nei 50m e sesta nel salto in lungo, per Tomaso Sapello, Categoria Esordienti M10 nei 50m e nel salto in lungo, per Bronda Clarissa, Categoria Ragazze nei 60m e nel peso, per Andrea Gallo, Cat.Ragazzi, nei 60m e nel peso, per Shanti Duchini, nei 60m e nel peso.

Soddisfazioni anche la Cadetta Gandolfo Giorgia nei 300m e per Randone Giulio, Categoria Cadetti per la prima volta in gara con i colori della Val Lerrone nei 300m insieme a Silvio Porro nei 60m e nel peso, Elisa Pantani, decima assoluta nei 500m Donne, Carloumberto Randone, dodicesimo nei 500m Uomini.