Si segnala un vero e proprio “ingorgone”, alle ore 8.00, nella zona di via Tolemaide – Corso Torino – via Invrea – corso Gastaldi e tunnel corso Sardegna per la viabilità modificata in piazza delle Americhe.

Gli avvisi di cambio viabilità erano segnalati questa mattina dai cartelli luminosi.

Unica strada di uscita in direzione Foce. Attenzione prestare attenzione