Infinity Recco a Capodanno: la radio sul mare, tanti ascoltatori

A Capodanno, Infinity Recco: la radio sul mare, tanti ascoltatori.

L’arrivo del nuovo anno 2024 a Recco, sarà celebrato anche con Infinity Recco – La Radio sul Mare. La nuova emittente on air proporrà la grande musica con inizio alle ore 21, prima del concerto della Alterego Band in Lungomare Bettolo e chiuderà la serata, per ballare con i successi dell’anno e quelli di sempre.

La web radio, progetto del Comune di Recco, da quasi un mese operativa, ha registrato un trend positivo degli ascolti, guadagnando da subito popolarità e diventando un punto di riferimento per la comunicazione locale.

Con queste parole il sindaco Carlo Gandolfo spiega una parte dello spettacolo.

«Nel giorno medio la radio ha tra 2500 e 3000 ascoltatori, calcolando che a ogni singola connessione corrispondono più ascoltatori, soprattutto nelle attività commerciali collegate che accolgono decine di clienti al giorno.

Un bel risultato in numeri per l’emittente che è nata circa un mese fa. Uno strumento sempre più apprezzato e diffuso, che rappresenta anche un’opportunità per comunicare e aggiornare i cittadini.

In occasione del collegamento in filodiffusione con la città, Infinity Recco trasmetterà una programmazione speciale dedicata al Natale ma daremo visibilità anche a tante iniziative e novità dal Comune di Recco. E’ questa una nuova via che stiamo esplorando con entusiasmo e convinzione. Invito tutti ad ascoltare Infinity Recco».

La filodiffusione in centro a Recco esordisce in chiave natalizia, una sorta di colonna sonora che accompagnerà il passeggio e le chiacchiere nella piazza del Comune, il cuore della città in questi giorni di festività: il 22, 23, 24, 25 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16 alle ore 18.

La durata media dell’ascolto della web radio è di 27 minuti, in linea con la media delle radio italiane, che oscilla tra i 20 e i 30 minuti. La fascia più ascoltata è quella tra le 17 e le 19, seguita dalla fascia mattutina che va dalle 11 alle 13.

Infinity Recco ha ricevuto collegamenti da diverse parti del mondo, oltre che dall’Italia, dalla Repubblica Ceca, USA, Francia, Svizzera, Germania, Regno Unito e da altre Nazioni. L’obiettivo della stazione è raggiungere almeno 10.000 ascolti al giorno, per un totale di 300.000 ascoltatori mensili.

L’emittente sul web, che può essere ascoltata in tutto il mondo, ha l’obiettivo di promuovere le bellezze e le eccellenze di Recco con intrattenimento e musica dal vivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, per un pubblico variegato, con un focus particolare sui giovani e le nuove tendenze musicali.

Sulla base dei dati attuali, sembra che l'obiettivo sia alla portata. E' possibile ascoltarla in alta qualità audio tramite un'app dedicata o semplicemente visitando il sito web: https://www.infinityrecco.fm