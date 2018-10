Infarto a 59 anni. Papà ti voglio bene, non mollare: rianimato da figlia infermiera

Lei si chiama Ilaria Lavazelli. Ha 21 anni, è un’atleta della Polisportiva di Quiliano e frequenta l’Università di Genova, dove studia Scienze Infermieristiche. Ma il diploma di laurea se lo è guadagnato sul campo passando in un lampo dalla teoria alla pratica.

Giovedì sera al Palazzetto dello sport ha salvato il papà Pierluigi, 59 anni, assessore al Comune di Quiliano, che aveva raggiunto la sua “bambina” per assistere agli allenamenti di ginnastica ritmica.

Lavazelli, che è anche vicepresidente della sezione ginnastica della Polisportiva, l’aveva raggiunta dopo una riunione in municipio con i colleghi di giunta e col sindaco. Dopo qualche minuto, però, ha cominciato a sentirsi male. Un fortissimo dolore al petto e si è accasciato al suolo.

Insieme a Ilaria è intervenuto anche il presidente della Polisportiva, Aureliano Pastorelli, che ha preso il defibrillatore.

Il cuore dell’infartuato ha smesso e ricominciato a battere per ben sette volte. Un lungo massaggio cardiaco, ma alla fine l’amore, la caparbietà, la professionalità di Ilaria sono riusciti a farlo continuare a battere e a salvare la vita a papà Pierluigi: “Mi sono messa anche a piangere, ma siamo riusciti a rianimarlo. Non potevo stare ferma e non fare nulla. Sono stati minuti terribili”.

Il 59enne è stato poi soccorso dai sanitari della Croce Rossa e trasferito con l’ambulanza del 118 all’ospedale San Paolo di Savona, dove è stato sottoposto a un’operazione di angioplastica coronarica e dichiarato fuori pericolo.

“Bhe che dire – ha spiegato poi su Fb Ilaria Lavazelli – siamo una squadra fortissima!! Sai papà …rianimare per la prima volta non è semplice ma farlo proprio con te è stato difficile soprattutto al livello emotivo ma sono fiera di me perchè ho capito che in realtà sono forte… e vedere che ora parli mi riempie di gioia! Abbiamo lottato tanto per te ora tocca a te farlo fino alla fine! Ti voglio tanto bene! NON MOLLARE! Noi non l’abbiamo fatto! Sei speciale..io l’ho sempre detto!”.