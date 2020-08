Serate musicali a Genova a Eataly a partire da Ferragosto

Anciôa in festa anima le serate genovesi! Tre serate musicali nel Bistrot de Il Marin, nel dehors di Eataly.

La stagione calda è al suo massimo splendore, e con lei anche un ricco programma di serate speciali a Eataly Genova, per godere dei piaceri del buon cibo e del buon bere in totale sicurezza nella bellissima cornice del Porto Antico, dall’orario dell’aperitivo fino a notte.

Il primo appuntamento è previsto per sabato 15 agosto, in onore dei festeggiamenti per Ferragosto.

Dalle 18 fino a notte, oltre alla selezione dei freschi piatti del menu alla carta pensati dallo chef Marco Visciola – Executive Chef de Il Marin e di Eataly Genova – e ai cocktail sapientemente preparati dal Malkovich Secret Bar da poter degustare comodamente seduti nello splendido Dehor affacciato sull’acqua, sarà possibile godere di un intrattenimento musicale speciale curato da Dj Valenza di Radio Babboleo, e poter scegliere tra le proposte culinarie in modalità Street Food da passeggio.

Dai cocktail a base di Gin Mare Capri di Compagnia dei Caraibi, l’Edizione Limitata in esclusiva per Eataly dedicata ad una delle nostre Isole più belle, alla birra freschissima spillata dai ragazzi di La Luppola Street Beverage, ai gustosi frittini di pesce da passeggio, all’immancabile gelato mantecato al momento preparato dalla Gelateria Alpina Lait.

Ad accompagnare la festa l’intrattenimento a cura del Laboratorio Odradek con le loro spettacolari attività circensi e arti acrobatiche. E quando cala la notte ancora uno spettacolo con il fuoco, per salutare Ferragosto insieme.

Intrattenimento gratuito, consumazione non obbligatoria.

Dopo Ferragosto la festa cambia giorno e si sposta in settimana per il secondo appuntamento, previsto per mercoledì 26 agosto, e per il terzo, mercoledì 9 settembre, ma non cambia la sostanza: sempre nel Dehors, sempre con buon cibo, buoni cocktail e buona musica, sempre in compagnia dalle 18 a notte.

Tutti gli aggiornamenti sulle pagine Facebook e Instagram di Eataly Genova.

Gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni di sicurezza.

Per info e prenotazioni: 342 3310695 o eatalygenova@eataly.it.