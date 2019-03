Incidente poco fa in via Merano, direzione levante a Sestri Ponente per fortuna senza gravi conseguenze per i guidatori.

La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, ma sembra che una Fiat Seicento nera abbia fatto una manovra errata nel mentre sopraggiungeva un mezzo pesante che non è riuscito ad evitare l’urto.

Sul posto è presente la polizia locale e la polizia di stato. Il traffico risulta rallentato. (Video Marco Marchelli).

Seguono aggiornamenti