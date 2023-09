Spettacolare incidente poco fa, alle 17, in via 5 Maggio, angolo via Carrara a Genova per fortuna senza gravi conseguenze.

Un’auto si cappottata. Sul posto è intervenuto il 118 con l’automedica GOLF 1 ed un’ambulanza della Croce Gialla.

Sul posto la polizia di Stato, la polizia locale e i vigili del fuoco.

L’uomo un 79enne ha rifiutato di andare in ospedale.

