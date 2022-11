Incidente con ferito tra mezzi pesanti in A10, disagi in autostrada

L’incidente intorno alle 8. Code e disagi. La situazione sulla rete autostradale

Questa mattina, intorno alle 8, si è verificato un incidente in A10. A scontrarsi sono stati due mezzi pesanti e un furgoncino, creando un tamponamento a catena. Immediate le conseguenze sul traffico con la viabilità in direzione Genova, all’ora di punta che è stata messa in ginocchio.

Il sinistro è avvenuto nella galleria Faraggiana tra Savona e Albisola.

Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale e i soccorsi con ambulanza e automatica. Il bilancio è di un ferito. Si tratta di un autista di nazionalità bulgara di uno dei mezzi pesanti. L’uomo è stato portato, dalla Croce di Quiliano, al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona in codice giallo per politraumatismo.

Sulla tratta tra Savona e Albisola si sono creati tre chilometri di coda in direzione Genova.

Sempre sulla A10 ci sono code anche in direzione Ventimiglia tra Arenzano e Celle Ligure che hanno raggiunto i sei chilometri.

Sulla A26 code da Ovada a Masone in direzione Genova a causa dei cantieri, così come la mattinata vede code in A12 tra Rapallo e Recco in direzione Genova e tra Recco e Rapallo in direzione Livorno.

Code anche in A7 all’uscita di Bolzaneto e ancor prima, da Genova Est fino alla immissione in A7.

Aggiornamento

Sul tratto interessato dall’incidente in A10, la criticità è stata risolta