Iniziativa ad Imperia della polizia per il 25 novembre 2022

“…Questo non è Amore” la campagna della Polizia di Stato per prevenire i femminicidi

La Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato presenta l’edizione 2022 dell’opuscolo “…Questo non è Amore”, la consolidata campagna permanente della Polizia di Stato per contrastare il fenomeno e prevenire i femminicidi.

Per L’edizione 2022 il Questore di Imperia sarà presente con gli agenti della Polizia di Stato che aspettano i cittadini in piazza San Giovanni venerdì 25 novembre dalle ore 11.

Verrà messa a disposizione la brochure che diffonde consigli utili e una serie di dati che – al di là della valenza statistica – permettono di focalizzare i “fattori di rischio” e “vulnerabilità”, consentendo alle donne di comprendere in che modo difendersi, superando la paura di essere giudicate, la vergogna di raccontare episodi della propria vita privata e – soprattutto – il timore di rimanere sole.

#AIUTIAMOLEDONNEADIFENDERSI è l’hashtag più volte espresso dal Prefetto Francesco Messina, Direttore Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, perché l’obiettivo è mettere in sicurezza le vittime agendo nel contempo sul maltrattante con strumenti che hanno dato prova di concreta efficacia.

Molto è stato fatto, in questi anni, per arginare il fenomeno della violenza contro le donne, e ciò grazie agli strumenti normativi di cui la Polizia di Stato è in possesso e grazie all’elevata specializzazione, più che trentennale, maturata in questa materia.

Sono state perfezionate le procedure sia del “pronto intervento” che quelle investigative ma, soprattutto, si è agito sul piano della “prevenzione”, ove si gioca la partita contro il femminicidio, in primis con lo strumento dell’Ammonimento del Questore, che i dati testimoniano essere estremamente efficace perché evita che i comportamenti violenti si ripetano, bloccando il c.d. “ciclo della violenza”, ed evitando che esso possa sfociare, in casi estremi, nella fisica soppressione della donna.