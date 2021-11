Incidente, bus contro una moto. Muore donna di 37 anni

Muore una donna di 37 anni, alla guida di una moto.

Un autobus si è scontrato contro la moto guidata dalla donna. Purtroppo, la donna è morta dopo i tentativi di rianimazione del personale 118.



L’incidente mortale è avvenuto questa mattina intorno alle ore 8 in via dei Mille a Genova. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, la Polizia di Stato e la Polizia locale che ha chiuso il transito in via dei Mille e in via Redipuglia.

Dalle prime indagini, della ricostruzione della dinamica dell’incidente, la ricostruzione delle forze dell’ordine, hanno ipotizzato che nell’incidente sarebbe coinvolto anche un ciclista. ABov