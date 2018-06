Incidente A26, tir contro un muro: coda bivio con A10 | Foto

Questo pomeriggio poco prima delle 17, i vigili del fuoco di Multedo sono intervenuti sulla autostrada A26, in direzione Masone, subito dopo lo svincolo che sale da Voltri, per un incidente stradale.

Un autoarticolato, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo ed è andato a sbattere contro un muro.

L’autista del mezzo è riuscito ad uscire autonomamente dall’abitacolo. Il serbatoio del mezzo però perdeva.

I pompieri, tramite un apposito turafalle e una cinghia a cricchetto per tenerlo in posizione, sono riusciti a contenere la perdita.

L’autostrada è rimasta bloccata al traffico. Sul posto sono accorsi anche polizia autostradale e il 118.

Si registra una coda di 1 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone.