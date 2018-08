Incidente a Sarzana, auto si ribalta: due feriti

Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sarzana è intervenuta per un incidente stradale.

Due turisti milanesi di circa 25 anni, a bordo della loro auto, per cause in via di accertamento, hanno perso il controllo della vettura.

L’auto uscita di strada, ha ribaltato alcune volte e si è fermata contro alcuni alberi. I ragazzi fortunatamente non hanno riportato ferite serie, ma è stato comunque necessario imbarellarli e procedere al recupero con tecniche specifiche e l’utilizzo di una barella tipo toboga.

Sul posto anche i militi della P.A. di Lerici, della C.R.I di Amelia ed i vigili urbani di Lerici.