Incendio in via Donaver, uomo trovato morto in appartamento | Video

Tragico incendio in via Donaver nel quartiere genovese di San Fruttuoso. Un uomo di 43 anni è stato trovato morto nell’appartamento in cui viveva.

Il cadavere è stato rinvenuto dai vigili del fuoco che erano intervenuti dopo la segnalazione di alcuni vicini preoccupati per le fiamme che fuoriuscivano dall’abitazione.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di San Martino.

L’incendio è divampato intorno alle 13.30 e al vaglio dei militari e del NIAT, la squadra giudiziaria dei vigili del fuoco, la possibile volontarietà da parte dell’uomo.

Sembra che l’uomo, che si era appena separato dalla moglie, aveva già in passato manifestato l’intento di suicidarsi e per questo i vigili del fuoco erano già intervenuti nell’abitazione.

Le fiamme, stando ai primi rilievi dei pompieri, sarebbero partite dalla camera da letto, mentre l’abitazione era chiusa dall’interno con più mandate.

Il corpo è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il pubblico ministero Giancarlo Vona nelle prossime ore deciderà se disporre l’autopsia.

Durante le operazioni dei vigili del fuoco i vicini sono stati fatti evacuare e fatti rientrare nelle proprie abitazioni a cessata emergenza, intorno alle 17.30.

Sempre nello stesso quartiere altro incendio è divampato in un’altra abitazione in via Marchini.

Per domare le fiamme in entrambi i luoghi sono presenti sei squadre dei pompieri.