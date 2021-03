Incendio in un appartamento a Quezzi tre persone ferite | Video

Intorno alle 14 di oggi in via degli Oleandri a Genova, sopra piazza Santa Maria, al capolinea del bus Amt 82 di Quezzi Alta, ha preso fuoco un appartamento al penultimo piano di un edificio, sembra in seguito a un’esplosione di una bombola di gas.

Tre persone anziane sono rimaste ferite (una è grave).

Sul posto sono intervenuti i volontari di un’ambulanza della Croce San Fruttuoso, della Croce Verde San Gottardo, un’auto della Guardia Medica, due auto della Polizia Locale e una della Polizia di Stato, una squadra di Vigili del Fuoco con un’autoscala ed un’APS.

Una donna è rimasta ustionata e ferita mentre si trovava in cucina. E’ stata trasferita in codice rosso all’ospedale San Martino, ma non risulta in pericolo di vita.

Le altre due persone rimaste coinvolte (un uomo e una donna) avrebbero rifiutato il ricovero e sono state accompagnate presso una latteria nella piazza.

