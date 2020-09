Incendi nella notte in Liguria: fiamme anche Camporosso e in Valle Armea

Incendi anche nell’estremo ponente della Liguria a Camporosso e in valle Armea a Sanremo.

Il primo incendio si è sviluppato intorno all’1.45 a Camporosso, e ha interessato un’area di 5mila metri quadrati di sterpaglie e serre in disuso, lungo corso Italia, sulla Provinciale 64, al confine con Dolceacqua nei pressi di due ditte.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ventimiglia, con il supporto di un’autobotte dal distaccamento di Sanremo.

Le operazioni di spegnimento e bonifica sono durate circa quattro ore. Sul posto anche i volontari della Protezione civile di Camporossso.

Intorno alle 2, poi, un altro incendio è scoppiato in valle Armea in mezzo alle case e nei pressi dell’outlet The Mall.

Sul posto le squadre di Sanremo, con rinforzi da Albenga e squadre di protezione civile e volontari con i pompieri che hanno ariginate le fiamme prima che arrivassero alle abitazioni.

Indagini sono in corso per risalire all’origine delle fiamme, che per gli inquirenti potrebbero essere di origine dolosa.