Inaugurazione a Genova di un campo di pallanuoto in mare

Inaugurazione Campo in Mare Pallanuoto U.S. Luca Locatelli Genova presso i Bagni Lido di Genova, Corso Italia 45-Domenica 26 Luglio 2020

Nell’ambito delle celebrazioni del 20’ anno di attività la Società Sportva Dilettantistica U.S. Luca Locatelli Genova è fiera di comunicare che in data 26/07/2020 sarà inaugurato il suo campo in mare sito presso i bagni Lido di Genova. In occasione della grande festa delle Lontre si svolgerà un incontro amichevole con gli amici della WP Columbus Ability Team per una partita mista con le nostre formazioni femminili e maschili U13 alle ore 18:00 nel nuovo campo in mare (se le condizioni meteo-marine fossero avverse la partita sarà spostata in piscina alle ore 19h30). Siamo lieti di ospitare, in un giorno così importante, la società WP Columbus Ability Team, prima società di pallanuoto per atleti diversamente abili in Liguria, fondata e presieduta da Francesco Grillone, giornalista innamorato della pallanuoto e dalla nota Carola Falconi, portiere fra i più forti che la pallanuoto italana abbia espresso nell’ultimo decennio.

U.S. Luca Locatelli è l’unica società genovese di pallanuoto con squadre sia femminili che maschili, e con le prime squadre attive ad alti livelli (rispettivamente in Serie A2 e Serie B) unisce un centinaio di giovani a partire dai 10 anni. Presso i Bagni Lido nel mese di Luglio sono state disputate le partite del Campionati Regionali estivi FIN Liguria ed altre partite amichevoli. In programma ci sono amichevoli e tornei nel mese di Agosto e a Settembre sarà organizzato il Torneo in memoria al giornalista Guido Martinelli, al quale abbiamo voluto dedicare idealmente tutta l’attività di questa estate 2020.

La rinnovata collaborazione con i Bagni Lido ed il lavoro svolto per garantire ai ragazzi di allenarsi in sicurezza presso il centro sportivo dello stabilimento a partire dal mese di Giugno 2020, hanno permesso agli atleti di ritrovarsi, riprendere l’attività fisica e condividere nuovamente lo spirito di squadra ed agonistico; tutto quanto sembrava fosse assolutamente necessario provare a restituire loro in questo anno così complicato.

Non solo, presso il centro sportivo del Lido di Genova, per tutte le ragazze e i ragazzi nati dal 2007 in poi sarà possibile per tutta l’estate imparare gratuitamente i rudimenti della pallanuoto tramite un corso gratuito (previa prova di sufficiente apprendimento dei principali stili del nuoto). Un servizio che, assieme al campo in mare, unico di dimensioni regolari a Genova, che sarà a disposizione di tutti salvo impegni delle nostre squadre, vuole essere contributo agli abitanti del municipio Medio Levante, ma in generale alla nostra città, ancora di nuovo a dura prova da eventi dai quali ancora una volta usciremo, insieme, a testa alta, come con la pallanuoto siamo da sempre abituati a fare.