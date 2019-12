Inaugurati a Genova i Giardini dedicati alla memoria di Jack Clerici

Oggi, Coeclerici ha omaggiato, assieme alla Città di Genova, Jack Clerici, inaugurando i Giardini a lui dedicati in via Martin Piaggio, angolo dei Cappuccini, gli stessi su cui storicamente affacciava il palazzo degli uffici genovesi dell’azienda.

Jack Clerici (1914 – 2000) è stato uno dei grandi imprenditori di Genova. Innamorato della sua città, si è speso per valorizzarla nell’attività marittima, commerciale e non solo, quale, ad esempio quella per l’aeroporto.

L’appuntamento dell’inaugurazione ha visto la presenza del sindaco di Genova Marco Bucci; Andrea Carratù, Presidente Municipio Centro Est; Ugo Salerno, Presidente e Amministratore Delegato Rina; Paolo Clerici, Presidente e Amministratore Delegato Coeclerici di Monsignor Luigi Molinari.

All’evento che si è svolto poco prima di mezzogiorno, hanno partecipato anche le classi dell’Istituto Comprensivo Maddalena Bertani e del Liceo Linguistico Internazionale Grazia Deledda che avranno a disposizione un nuovo punto aggregativo, nato dalla riqualificazione di un Giardino storico del cuore cittadino, oggi più che mai rinnovato nell’aspetto.

Gli 800 metri quadrati di giardini sono stati realizzati e saranno curati da Coeclerici. Il progetto è stato sviluppato nel rispetto della tradizione dei giardini genovesi e liguri.

Per l’occasione sono stati messi a dimora circa 1100 cespugli di 56 generi diversi rispettando la tipologia della flora ligure. Arbusti di diverse dimensioni e caratteristiche, a foglia caduca e perenni. tappezzanti per il sotto chioma, con fioriture alternate nel corso dell’anno e con foglie colorate, profumate di giorno e anche di notte.

Il vicino parco urbano di Villetta Di Negro (già sede in passato del Giardino Botanico) ha aiutato i giardinieri nella realizzazione di un piccolo giardino botanico. Partendo dalle alberature esistenti quali Aesculus Hyppocastanum (Ippocastano), Cupressus Sempervirens (Cipresso), Laurus nobilis (Alloro), Pittosporum tobira (Pitosforo), Taxus Bacata (Tasso), tipici esemplari di alberi dei giardini e parchi genovesi, sono stati inseriti nel sotto chioma cespugli di Ruscus Hypoglossum, Aculeatus e Racemosus, Lonicera Nitida (piante tappezzanti adatte per le zone ombrose).

A riempimento degli spazi tra gli alberi per dare luminosità sono stati messi a dimora cespugli a foglia colorata quali Aralia Sieboldi, Aucuba Japonica, Coprosma Kirkii e Coppershine, Loropetalum Fire Dance, Nandina Domestica, per dare colore, arbusti a fioritura bianca quali Hydrangea Paniculata, Gardenia, Abelia, Mirthus, Pitosporo, a fioritura blu quali Agapanthus, Liriope, Thulbaghia, Durantha, a fioritura rosa quali Hydrangea, Loropetalum, Grevillea, Gaura, Pavonia, per dare profumo cespugli quali Trachelospermum Jasminoides, Osmarea Burkwoodii, Gardenia, Abelia, Cestrum Nocturnum, Osmanthus, Pitosporo.

Come ogni giardino botanico che si rispetti, ogni pianta ha una propria etichetta con il nome botanico ed il nome volgare, in modo che i giardini Jack Clerici non siano solamente un piacere per gli occhi e lo spirito, ma che svolgano anche un’attività di insegnamento a quanti avessero voglia di conoscere i nomi delle piante.

Oltre all’aspetto estetico, in tema ambientalista, le piante di Ilex, Viburnum Tinus, Viburnum Lucidum, Arbutus Unedo, Eleagnus, Ligustrum, sono gli arbusti “mangia smog” per eccellenza, in grado di contribuire al miglioramento della qualità dell’aria, intercettando i metalli pesanti ed abbattendo la CO2 atmosferica.