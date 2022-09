Inaugurata la nuova rampa d’accesso alla Lanterna di Genova

Presentato al complesso monumentale della Lanterna di Genova il progetto “Lanterna 2030 – the Sustainable Herit@GE”, in occasione dell’edizione 2022 delle Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days) che si svolgeranno in tutti i Paesi il 24 e 25 settembre. Il tema scelto quest’anno dalla manifestazione europea è il Patrimonio culturale sostenibile e la Lanterna lo declina attraverso “Lanterna 2030 – the Sustainable Herit@GE”: un progetto che si svilupperà lungo l’orizzonte temporale 2022-2030 e che si pone l’obiettivo di spingere lo spettatore verso una fruizione sempre più sostenibile e accessibile della Lanterna, un monumento e un polo culturale fondamentale per la città di Genova.

Il piano iniziale prevede la concretizzazione di diversi progetti tra cui l’inaugurazione della nuova rampa d’accesso in passeggiata che possa agevolare l’accoglienza dei visitatori con abilità motorie più fragili e la presentazione di percorsi per ipovedenti che saranno posti nel contesto di una più ampia riorganizzazione della passeggiata, resa anche ciclabile, e che consolideranno ancora di più la valenza di promenade dell’area portuale al cui centro si erge l’omonima collina di capo di Faro. La passeggiata è contraddistinta anche dalla progettazione di due nuovi elementi. Il primo, già realizzato, è il nuovo ticket office più innovativo e funzionale e posto all’inizio della passeggiata stessa, per una migliore accessibilità. Il secondo, di realizzazione futura, è una nuova lounge area con la presenza di un caffè panoramico e di un bookshop.

I progetti, curati dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per La Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia, saranno ubicati nell’Open Air Museum, che disegnerà il nuovo volto del Parco della Lanterna, e sono parte del piano generale dell’area la cui progettazione è affidata allo Studio RPBW – Renzo Piano Building Workshop.

Le innovazioni coinvolgeranno anche gli spazi interni del Museo attraverso la riorganizzazione dell’allestimento museale e delle didascalie, l’inserimento di video animati e il restauro della video sala dei fari, con sottotitoli per non udenti in doppia lingua. Il progetto è a cura dello Studio Arteprima che si occupa anche del lancio del nuovo sito internet adattivo, in collaborazione con Drone Genova e MadeinIT.

“Siamo lieti d’inaugurare oggi questa fondamentale infrastruttura che non è soltanto una ‘rampa’ ma un traguardo per la valorizzazione del monumento simbolo della città e che si pone nel contesto del progetto Lanterna 2030 – Sustainable Herit@Ge, segnando l’inizio delle celebrazioni per i 900 anni dalla costruzione della Lanterna – Faro di Genova dal 1128, e che festeggeremo nel 2028”, dichiara il direttore Arch. Andrea De Caro che, in merito ai lavori di realizzazione del progetto, caldeggiato dalla Fondazione Mario e Giovanna Labò fin dal 2014, aggiunge: “Grazie al contributo della Compagnia di San Paolo per il bando ‘I luoghi della cultura 2018’ è stato possibile finanziare il progetto preliminare realizzato con gli architetti Andrea Marenco, Marina Bonacasa e Diego Zoppi. In seguito, è stato inserito dal Comune di Genova in una variante dello Snodo di San Benigno consentendone la progettazione esecutiva e realizzazione, con l’ulteriore contributo degli architetti Gianmichele Farinini e Luigi Lagomarsino, e dell’ingegner Luciano Navone, in collaborazione con la Soprintendenza e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale”.

“Rendere completamente accessibile la passeggiata della Lanterna era un impegno che ci eravamo presi come amministrazione e l’inaugurazione di oggi arriva dopo un complesso iter, su cui abbiamo lavorato con tenacia. Finalmente il monumento simbolo della nostra città sarà accessibile a tutti, turisti e genovesi anche con disabilità o con problemi di mobilità, consentendo una più ampia fruibilità di un percorso unico e con un panorama mozzafiato sul porto, cuore della nostra economia”, ha dichiarato l’assessore al porto e patrimonio del Comune di Genova Francesco Maresca. “Grazie alla collaborazione con il Mu. Ma. e l’associazione Amici della Lanterna, abbiamo portato a termine un percorso avviato nel 2017 con il trasferimento della passeggiata dall’agenzia del demanio alla proprietà del Comune, un obiettivo per nulla scontato, ma indispensabile per la valorizzazione di un complesso monumentale che oggi si arricchisce, puntando su temi strategici come l’accessibilità e la sostenibilità ambientale”.

Promosso da Pharos – Light for Heritage (impresa culturale e creativa che dal gennaio 2020 gestisce il complesso monumentale della Lanterna per conto del MuMA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni) e dagli Amici della Laterna, con la consulenza scientifica del Systemic Design Research & Education Center del Politecnico di Torino, Lanterna 2030 – the Sustainable Herit@GE si pone lungo l’indirizzo tracciato da due importanti programmi internazionali di ricerca dell’Unesco. In primo luogo, il Progetto EDU 2021/2022 – Programma Nazionale di Educazione curato da AIGU – Associazione Italiana Giovani Unesco che si pone l’obiettivo di educare i giovani a una cittadinanza attiva grazie a stili di vita consapevoli in tutti gli ambiti in cui possano avere un impatto culturale, economico, ambientale e sociale, in ottemperanza dell’attuazione dell’Agenda 2030. In secondo luogo, il progetto Unesco 2021 -2030: United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development, che collegandosi all’Obiettivo n. 14 dell’Agenda 2030, denominato “La vita sott’acqua”, vuole mobilitare la comunità scientifica, i governi, il settore pubblico, privato e la società civile verso la configurazione e realizzazione di progetti di ricerca ed innovazione tecnologica destinati a conservare ed utilizzare in modo consapevole gli oceani, i mari e le risorse marine e terrestri ad essi collegati al fine di concorrere ad uno sviluppo sempre più sostenibile.

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio sono inoltre previsti 2 eventi speciali. Il finissage della mostra “Navigando Farò Cultura. Fari e Patrimonio Costiero”, a cura del comitato ligure dell’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco inaugurata lo scorso 28 giugno e che ora si avvia alla conclusione il 25 settembre. E poi l’edizione speciale del “Ti porto alla Lanterna” domenica 25 settembre alle 15:00: visita guidata che dai moli medioevali del Porto Antico accompagnerà fino alla terrazza panoramica del Faro, ammirando tutta Genova, le riviere e il mare da un’altezza di 70 metri sul livello del mare.

Inoltre, in concomitanza con la Giornata Nazionale SLA del 18 settembre, nella notte tra il 17 e il 18 settembre la Lanterna di Genova si colorerà di verde, in un’iniziativa in collaborazione con AISLA, l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica.

Il complesso monumentale della Lanterna di Genova, parte del Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni insieme a Galata Museo del Mare, Commenda di Prè e Museo Navale di Pegli, è animato da un ricco programma di eventi, organizzati per la sua massima valorizzazione da APS Amici della Lanterna e PHAROS light for heritage.

Inoltre, questa settimana gli ultimi giorni di orario estivo per visitare il Complesso Monumentale:

FINO A DOMENICA 02 OTTOBRE

ORARIO ESTIVO > da martedì a domenica e festivi dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso 17.30)

DA LUNEDÌ 03 OTTOBRE

NUOVO ORARIO > da venerdì a domenica e festivi dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso 17.30)

Il Complesso Monumentale della Lanterna è visitabile con il suo Open Air Museum nel parco, il suggestivo Museo nelle antiche fortificazioni e il faro, fino a raggiungere la prima terrazza panoramica con vista a 360° sulla città e il suo porto.

*MODALITÀ DI ACCESSO

Il Complesso Monumentale della Lanterna di Genova è visitabile tenendo conto di tutte le misure di sicurezza definite dalle autorità competenti.

Tutte le informazioni utili sul sito: https://www.lanternadigenova.it/informazioni/

Orario estivo fino a domenica 02 OTTOBRE. A seguito il nuovo orario, con CHIUSURA da lunedì a giovedì; 25 dicembre; 1 gennaio.

[NB: In caso di allerta meteo arancione, rossa e/o temporali le visite al complesso monumentale sono sospese: eventuali indicazioni sono segnalate sul sito www.lanternadigenova.it e sulle pagine social Lanterna di Genova]

Video Drone Genova: www.lanternadigenova.it/video-drone-genova

Tour virtuale 3D (Video Credit Paolo Micai) https://www.lanternadigenova.it/tour-virtuale-3d/