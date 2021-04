In uscita oggi il video del nuovo singolo del genovese Al Vox

Si chiama “Gimme a fix” il nuovo e accattivante singolo di Al Vox che anticipa l’EP “Disco Freak”. Il videoclip del brano è disponibile da oggi su YouTube.

In uscita oggi, 12 aprile 2021, il video del nuovo singolo del cantautore genovese Al Vox.

“Gimme a fix”, così si intitola il brano manifesto che anticipa l’EP “Disco Freak” in arrivo il prossimo 26 aprile.

Quest’ultimo progetto porta con sé un sound eccentrico ed accattivante che non smentisce il background del giovane artista, il quale ci ha abituati a toni dark e psicologici.

Come in passato, infatti, nel singolo ritroviamo un’ambientazione noir sia nelle sonorità che nel videoclip, prodotto ancora una volta da Simone Putzu e Stefano Pulcini di Plurale Video, ma a differenza di alcuni lavori precedenti Al in questa nuova avventura propone la lingua inglese. Un testo essenziale e minimalista, ma che sposa perfettamente l’angoscia del cantante che si interroga sulle tematiche esistenziali che lo affliggono.

Come sempre, in perfetto stile Al, c’è la ricerca di una via d’uscita che in questo caso è evidenziata già dallo stesso titolo del brano, “Gimme a fix” (Dammi una soluzione), e con cui l’artista manifesta una chiara richiesta di aiuto per il raggiungimento della libertà emotiva. La stessa frase rimanda ed omaggia Sid Vicious, iconico bassista dei Sex Pistols, che l’aveva tatuata sul proprio petto.

Il mood del singolo, che a tratti è travolgente ma anche riflessivo come è tipico del genere ambient, abbraccia uno stile totalmente unico e personale con evidenti influenze elettroniche che viaggiano dai Subsonica a Moby, tra chillout e acid fino a fondersi con la dance.

Il videoclip, disponibile da oggi su YouTube, racconta la storia di un giovane perso nel suo chaos (interiore ed esteriore), combattuto dai demoni che lo affliggono e che si riversano anche nel mondo in cui vive. Troverà infine una via per la salvezza.

“Questo brano sembra un excursus di quarant’anni che attraversa l’elettronica dei New Order fino ad arrivare al funky elettrico dei Duft Punk”. Bruno Santoro

“Gimme a fix” è scritta e composta da: Al Vox & Smokid

Produzione e Mix: Fred Branca presso Cane Nero Dischi

Tastiere, Synth: Agostino Macor

Mastering: Mattia Cominotto presso Greenfog Studio

Alberto Lupia, in arte Al Vox, è un giovane cantautore classe 1992 nato nella città della Lanterna. Con un passato da educatore si è sempre interessato alla psicologia e al sociale, tematiche che si ritrovano spesso nei suoi lavori. Attivo musicalmente dal 2007 ha alle spalle numerose pubblicazioni e un’ampia esperienza live, tra cui l’apertura di concerti come quelli dei Vallanzaska e dei Baustelle al Porto Antico di Genova.

Giorgia Cadenasso