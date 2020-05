In uscita oggi il nuovo singolo di Martin Garrix

A sorpresa esce oggi il nuovo brano di Martin Garrix, “Higher Ground”, in collaborazione con John Martin.

Martin Garrix, nel giorno del suo compleanno, ha deciso di omaggiare i suoi fan con un’uscita a sorpresa! Si tratta del nuovo brano “Higher Ground”, in collaborazione con il cantante John Martin, con il quale Garrix ha precedentemente lavorato in “Now That I’ve Found You”.

“Higher Ground” è la dimostrazione di come i due artisti creino insieme una combinazione vincente, la voce brillante di John Martin, infatti, completa alla perfezione la traccia creata da Garrix. Non estraneo alle collaborazioni di successi mondiali, John Martin ha ottenuto grossi riconoscimenti internazionali per aver dato voce a brani come “Don’t You Worry Child” e “Save The World”.

Presentato per la prima volta durante il live streaming di Garrix dal tetto di casa sua, “Higher Ground” indica la strada per tornare a sentirsi nuovamente vivi e felici dopo aver attraversato momenti difficili, dopo aver toccato il fondo. Il testo del brano, che risale ad ottobre 2019, si adatta particolarmente al momento che tutto il mondo sta attraversando e manda un messaggio di speranza e ottimismo, oggi più importante che mai.

L’uscita del brano è accompagnata da un video musicale ufficiale realizzato con l’aiuto dei fan di tutto il mondo.

Di Martin Garrix e dei suoi successi globali sappiamo ormai tutto: le sue produzioni hanno fatto il giro del mondo, “Animals” pubblicato a Giugno 2013, è stato un successo eccezionale e un punto di svolta per l’industria musicale, raggiungendo i vertici delle classifiche di vendita in molti Paesi e superando 1 miliardo di stream!

Per ben 3 volte ha raggiunto la posizione #1 della Top 100 DJ Mag. I sette anni successivi sono stati segnati da una marcia trionfale nella musica dance, conquistando palcoscenici in tutto il mondo e rilasciando molte hits tra cui “Scared To Be Lonely” con Dua Lipa, “There For You” “con Troye Sivan, “Ocean” con Khalid, “Summer Days” con Macklemore e Patrick Stump di Fall Out Boy, “Home” e “High On Life” con Bonn, “Used To Love” con Dean Lewis. Gli sono stati assegnati due EMA MTV, un riconoscimento “Man of Today” del British GQ, per due volte è entrato nella lista “30 Under 30” di Forbes, per tre volte è entrato nella lista “21 Under 21” di Billboard, ed è stato anche premiato con l’“EDM Power Players” di Billboard. Garrix si è esibito alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali del 2018 a PyeongChang, in Corea del Sud.