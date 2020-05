Indicazioni per rimborsi sugli spettacoli Teatrali

Indicazioni per rimborsi sugli ultimi spettacoli in seguito alle ordinanze governative, anche l’ultima parte della stagione è stata annullata

Ecco le indicazioni da seguire per le modalità di rimborso.

Se siete in possesso di biglietti o tagliandi di abbonamento degli spettacoli in scena fra il 4 e il 24 maggio potete chiedere il rimborso tramite voucher, utilizzabile entro un anno dalla sua emissione, accedendo entro mercoledì 27 maggio alla piattaforma online VIVAforVoucher gestita daVivaticket (partner di biglietteria del nostro Teatro).

Per ulteriori informazioni sulle modalità di richiesta/emissione di voucher digitali potete visitare il seguente link e registrarvi online: https://shop.vivaticket.com/ita/info/rimborso-biglietti-coronavirus

A questo link troverete una guida con tutti i passaggi per la creazione del voucher.

Se non siete in possesso di un biglietto, in quanto fissato telefonicamente e non ancora ritirato, e desiderate chiedere il rimborso, potete scrivere una e-mail a rimborsi@teatronazionalegenova.it.

Se avete già inviato (entro il 30 aprile) una e-mail a rimborsi@teatronazionalegenova.it con la richiesta del rimborso per gli spettacoli in cartellone fino al 3 maggio, non occorrerà fare altro.

Stiamo procedendo cronologicamente con gli annulli degli spettacoli e, sebbene i tempi non potranno essere rapidissimi, desideriamo rassicurarvi che tutte le richieste ricevute per le quali si è data risposta di presa in carico verranno soddisfatte.

Infine vi rammentiamo la nostra partecipazione alla campagna #iononchiedoilrimborso che ha ricevuto tantissime adesioni dai nostri abbonati: se volete unirvi a loro potete scrivere arimborsi@teatronazionalegenova.it e segnalare la rinuncia al rimborso dei biglietti o dei tagliandi di abbonamento non utilizzati.

Per qualsiasi dubbio o ulteriore informazione sulle procedure di rimborso potete chiamare gratuitamente il numero verde 800300880 dal lunedì al venerdì, dalle ore 15 alle 17.