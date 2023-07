In bici in tutte le stagioni: i migliori luoghi dove pedalare in Liguria

Non c’è dubbio che la penisola italiana, per la sua conformazione e il suo territorio, sia un campo di allenamento perfetto per qualsiasi ciclista che aspira a vincere una grande corsa a tappe.

Come si può facilmente intuire, la vittoria non passa poi solo dal proprio talento e dai sacrifici fatti per arrivare fino a quel punto, ma è inevitabile, più che mai nel ciclismo attuale, che conti tantissimo anche la squadra che si ha intorno a sé.

Pedalare a Sanremo

Impossibile parlare di ciclismo e di luoghi dove pedalare in Liguria senza citare Sanremo.

Non è solo la città del Festival e della musica oltre che meta ammirata in tutto il mondo per i suoi fiori, dal momento che Sanremo ospita anche una delle più importanti e famose classiche del ciclismo internazionale.

Si tratta della Milano-Sanremo, una corsa che battezza l’inizio della stagione agonistica ogni anno.

E, di conseguenza, se siete dei veri appassionati, non potrete non provare a scalare i tornanti della Cipressa, il Poggio, ma anche di Capo Berta.

E, tra l’altro, potreste pure incrociare qualche professionista in fase di allenamento. Ovviamente, che viaggia al doppio della vostra velocità, ma quello è un altro discorso…

La pista ciclabile lungo la Riviera di Ponente

I professionisti apprezzano notevolmente il percorso della Riviera di Ponente: in effetti, pedalando tra Sanremo, ma anche Imperia e Andora, è facile imbattersi in gruppi più o meno variopinti di ciclisti.

A volte si tratta di amatori, altre volte c’è anche qualche big in queste zone.

A Sanremo c’è pure la pista ciclabile Area 24, una delle più lunghe in tutto il Vecchio Continente, che è stata creata a partire dal tracciato su cui si sviluppava la ex ferrovia.

Si tratta di una pista ciclabile che parte da Ospedaletti e finisce a San Lorenzo al Mare, coprendo una distanza di circa 24 chilometri in cui, chi non ha velleità d’allenamento, può godersi degli splendidi paesaggi naturali e rilassanti.

Pedalare a Laigueglia

Un borgo così piccolo, che sembra quasi calato dall’alto sulla spiaggia, nelle vicinanze di Alassio, può ospitare una pista ciclabile? Assolutamente sì: stiamo parlando di Laigueglia, una cittadina che ha un legame davvero particolare con il ciclismo. Basti pensare che qui, da oltre 56 anni, si svolge una delle gare più apprezzate della prima parte di stagione, ovvero il Trofeo Laigueglia. Tanti i professionisti che hanno preso parte a questa gara, mentre per gli amatori, c’è la Granfondo Internazionale Laigueglia.

Le salite liguri pesano

Tutti coloro che hanno una benché minima esperienza in bici e hanno affrontato le strade della Liguria. Chi non l’ha mai provato lo scoprirà sulla sua pelle. In effetti, è difficile non andare in difficoltà di fronte alle salite di Capo Mele, ma anche Capo Berta e il Poggio. Un paesaggio veramente meraviglioso di queste colline, da cui si può ammirare il mare in uno scenario naturale più unico che raro.

Le Manie

Per gli amanti delle salite e delle pendenze toste, impossibile non prendere in considerazione un giro alle Manie. Si tratta di una salita che si trova nelle vicinanze di Finale Ligure, in cui si trovano tratti con una pendenza compresa tra il 5% e il 9%. Qui, i tornanti che si snodano tra ulivi e cactus metteranno a dura prova la vostra resistenza e le vostre gambe.