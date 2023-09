In arrivo “Autori al vento – Crocevia Letterario”, appuntamento con il festival domenica 1 Ottobre 2023 a Tagliolo Monferrato

Domenica 1 ottobre presso la suggestiva cornice del Castello Pinelli Gentile di Tagliolo Monferrato si svolgerà la seconda edizione del Concorso letterario “Autori al Vento. Crocevia Letterario” organizzato dal Comitato pro “Autori al vento”.

La manifestazione si aprirà alle ore 10:00 e si chiuderà alle ore 20:00.

Saranno presenti alcune case editrici provenienti da varie parti d’Italia e verranno premiati i finalisti del concorso di Poesia inedita (Franco Casadei di Cesena (FC), Anna Ravera di Novi Ligure (AL) e Nunzio Buono di Casorate Primo (PV) ) e Racconto inedito (Chiara Pareto di Genova, Paolo Cattolico di Abbiategrasso (MI) e Anna Ravera di Novi Ligure (AL) ) con tema “l’Altro”.

I vincitori saranno premiati dalla Presidente della Giuria, la scrittrice Giuliana Balzano

Ai primi tre classificati verrà consegnata un’opera d’arte di alcuni fumettisti emergenti: Yumee Belli, Miriam Borgioli, Marco Casalvieri, Candida Corsi e Martina Volandri.

Alle ore 10:00 presso la Sala della Bigattiera verrà inaugurata la mostra fotografica“L’Ira(n) è donna” di Stefano Caviglia. La mostra racconta per immagini la condizione attuale delle donne iraniane di cui sentiamo spesso parlare ma in modo superficiale o frammentario.

L’autore Stefano Caviglia, fotografo e appassionato, documentando il suo viaggio in Iran compiuto nel 2019, permette allo spettatore di cogliere attraverso gli sguardi e le figure, l’anima di un Popolo e, al tempo stesso, raccogliere la testimonianza autentica di una verità storica che non è possibile ignorare.

Alle ore 11:00 verrà presentato in anteprima il volume “Scritture operaie – l’esperienza genovese: Pippo Carrubba, Francesco Currà, Vincenzo Guerrazzi e Giuliano Naria” a cura di Marco

Codebò e Giorgio Moroni – Quaderno n. 2 dell’Associazione per un archivio dei movimenti (Genova).

Il volume, in uscita alla fine di ottobre, è il racconto della vita di fabbrica, dove le idee sono affaticate dal lavoro ma non per questo indebolite o già arrese, anzi:

oltre gli slogans, oltre il ciclostile, le scritture operaie descrivono la cronaca del loro Tempo, e inevitabilmente del Nostro, attraverso la narrazione della realtà manifatturiera genovese degli anni ‘70, presente nelle opere di quattro autori-operai: Pippo Carrubba, Giuliano Naria, Vincenzo Guerrazzi e Francesco Currà.

Interverranno Giorgio Moroni, Rosella Simone, Ignazio Pizzo, Marino Fermo, Giovanna Lo Monaco, Claudio Gambaro e, in collegamento da New York, Marco Codebò.

Parteciperà inoltre Uliano Lucas, noto fotoreporter che da sempre si occupa di rappresentare il mondo del lavoro e il contesto sociale che lo circonda fotografando l’attività industriale e la sua continua, frenetica, trasformazione.

Le sue fotografie sul lavoro a Genova e nel Ponente saranno proiettate durante la presentazione.

A fare da moderatrice la giornalista e scrittrice genovese Donatella Alfonso.

Alle ore 14:30 nella Sala della Bigattiera, sarà la volta dello scrittore e poeta Guido Catalano, reduce da una lunga tournée nei teatri e nelle piazze italiane, che presenterà il libro “Smettere di fumare baciando.”

La presentazione sarà un reading che, a tratti, si trasformerà in un vero e proprio spettacolo teatrale, dove il poeta torinese coinvolgerà il pubblico con la consueta ironia, parlando soprattutto d’amore.

Alle ore 16:30 presso la Sala d’Armi il tema dell’Altro verrà affrontato dal giornalista Piero Badaloni, padrino del Festival, che intervisterà Daniela de Robert, giornalista e componente del collegio del “Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”.

L’intervista, dal titolo, “Dalla parte di chi sbaglia. Storie di diritti negati” porrà l’attenzione, tra l’altro, alla situazione delle carceri, ai luoghi di polizia, ai centri per gli immigrati, alle Residenze per le misure di sicurezza-REMS nate dopo la chiusura degli ospedali psichiatrici e gli SPDC, i reparti dove si effettuano i trattamenti sanitari obbligatori, mettendo al centro le criticità e le risoluzioni che sono state adottate.

Alle 18:00, presso la Sala della Bigattiera, il festival si concluderà con “Fin da Tagliolo si sente il mare” con Simona Briozzo e Marco Cravero acoustic duet e con la partecipazione di Marco Stella.

La grande canzone d’autore e alcuni classici swing faranno da chiusura alla giornata.

Simona Briozzo e Marco Cravero rappresentano un duo musicale d’eccellenza. Entrambi vantano collaborazioni prestigiose, dall’ambito lirico al Rock, alla canzone d’autore (Marco Cravero ha suonato con Francesco De Gregori e Lucio Dalla). Il concerto vedrà ospite Marco Stella, cantautore savonese con all’attivo diverse pubblicazioni e numerose partecipazioni a rassegne musicali nazionali, a cominciare dal Premio Tenco.

L’iniziativa vede il sostegno del Comune di Tagliolo Monferrato, dell’ “Associazione Culturale Castello di Tagliolo”, del C.C.R.T. di Tagliolo e della Biblioteca Comunale “Nelson Mandela”;

il contributo della Fondazione CRT e la sponsorizzazione da parte della Mondadori BookStore di Acqui Terme e la Libreria Cibrario di Acqui Terme.

Durante la giornata sarà presente Radio Sanremo.