In 630 alla cena di Toti (450 euro a cranio): andiamo avanti

Cena di finanziamento stasera per il governatore Giovanni Toti con 6300 persone riunite nella prestigiosa location di Villa Lo Zerbino a Genova Castelletto (450 euro a cranio).

Presenti gli esponenti politici di tutto il centrodestra, dal sindaco Marco Bucci al segretario ligure di FdI Matteo Rosso al coordinatore ligure di FI Carlo Bagnasco all’assessore regionale Alessio Piana in rappresentanza della Lega (il viceministro Edoardo Rixi assente per impegni istituzionali), imprenditori e professionisti genovesi di spicco.

“Quella che abbiamo imboccato è la strada che dobbiamo continuare a percorrere – ha spiegato Toti – che non è un ottimismo della volontà ma della ragione.

I numeri ci dicono che la Liguria cresce e lo fa più di altre regioni, il nostro modello di sviluppo funziona, è una regione di crescita ma anche di equità con le misure che abbiamo adottato per sostenere i redditi delle persone e le famiglie più fragili, dove la classe dirigente sa mettere a frutto i soldi che arrivano e non per nulla è la regione con il maggior numero di investimenti pubblici.

Ovviamente questa è la strada che vogliamo continuare a percorrere.

Questo appuntamento c’è ogni anno e finanzia un comitato che a sua volta ha finanziato non solo la campagna elettorale del governatore e del centrodestra in generale, ma anche dei sindaci civici del territorio.

E’ certamente il finanziamento alla nostra parte politica che è fatta da una potente gamba civica e dai nostri alleati”.

Non sono disponibile a fare un passo indietro e riconsegnare la Liguria del pessimismo, dell’appiattimento e del passato.

A noi piace la Liguria dell’occupazione e del lavoro e non di chi ha dimostrato di non essere capace di gestirla. Ci sarà certamente la volontà di andare avanti”.