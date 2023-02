Genoa, altri 2 mila biglietti per la trasferta di Parma

Altri 2mila biglietti a disposizione dei supporter genoani per seguire la squadra del Genoa nella trasferta di Parma.

Dopo il sold-out registrato dal contingente di 1872 tagliandi acquistati in occasione dell’apertura della prevendita, per gentile concessione del club ducale – da mercoledì 1° febbraio, – è reperibile sulla rete Ticket One un secondo quantitativo di titoli di accesso, per la Curva Sud (ex Settore Ospiti), al costo base di 15 euro tariffa piena e di 5 euro per gli Under 14. I biglietti sono acquistabili nelle ricevitorie autorizzate o tramite il portale di Ticketone. Non occorre tessera del tifoso.

Una sfida quindi che darà spettacolo sugli spalti del Tardini.