Imbrattano un vespasiano in via Soliman: denunciati

Gli uomini del Commissariato Sestri sono intervenuti in via Soliman in seguito ad una segnalazione per la presenza di alcuni ragazzi che stavano pitturando, con delle bombolette spray, il vespasiano pubblico adiacente una fermata dell’autobus.

Alla vista degli agenti, i tre, tutti vestiti di scuro e col cappuccio sulla testa, sono scappati a piedi in tre direzioni diverse liberandosi delle 3 bombolette spray, usate per l’ imbrattamento.

Due di loro, un 19enne genovese e un 23enne piemontese sono stati raggiunti e denunciati per deturpamento o imbrattamento di cose altrui in concorso.

Inoltre sono stati entrambi sanzionati per le normative anticovid, essendo in strada senza giustificato motivo in orari non ammessi.

Il 19enne è stato anche sanzionato anche perché in possesso di gr. 1,46 di cannabis che teneva occultati all’interno degli slip.