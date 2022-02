Iliad, vuole comprare Vodafone e...... il perché dell'offerta

Iliad, gruppo francese nel campo delle telecomunicazioni ha confermato l’offerta di acquisto del 100% della Vodafone, compagnia italiana.

Iliad, gruppo francese conferma l’offerta per il 100% di Vodafone Italia. La notizia è stata divulgata da fonti ufficiali aziendali, da parte del gruppo del miliardario francese Xavier Niel.

L’ipotizzata acquisizione di Vodafone dovrebbe, prima passare al vaglio dell’Antitrust. A tal proposito, si deve ricordare che l’ingresso del quarto operatore mobile in Italia, ovvero Iliad, è stato voluto dall’Autorità europea per la concorrenza. Un operazione come rimedio a seguito della fusione, nel settore del mobile, tra Wind e 3 Italia.

Iliad Italia, è entrata nel mercato della telefonia mobile italiana da oltre tre anni. L’azienda francese ha di recente annunciato il suo sbarco nel settore del fisso dove Vodafone Italia ha gia’ una posizione consolidata. Nel mercato italiano delle telco, si lamenta da molto tempo, l‘eccessiva competitività che ha provocato la guerra dei prezzi. Competitività soprattutto nel mobile, facendo scendere i ricavi delle compagnie, chiamate a ingenti investimenti per il 5G e l’industrializzazione.

Perche comprare Vodafone?

L’offerta di Iliad per Vodafone Italia va nella direzione di un consolidamento nel settore delle telecomunicazioni in Italia, tra i più competitivi d’Europa. Mercato caratterizzato da una ‘guerra dei prezzi’ che ha eroso negli anni la marginalità e la capacità di generare profitti per tutte le principali compagnie che operano nel Paese. Gli analisti hanno inquadrato e valutato “positivamente” il recente annuncio di una combinazione tra Linkem e Tiscali, dalla cui integrazione – che avverrà solamente nei prossimi mesi – nascerà il quinto operatore nel mercato del fisso italiano.

Il possibile acquisto di Vodafone Italia da parte di Iliad, è un’operazione, secondo gli analisti di Equita, che potrebbe costituire uno scenario positivo per la stessa Tim, la principale compagnia del Paese; in quanto andrebbe a modificare “lo status quo” e “ridurrebbe la pressione competitiva” nel comparto.

Inoltre, sostengono gli esperti di Equita, proprio il fatto che a ‘muovere il risiko’ sia un operatore cosiddetto low cost come Iliad; potrebbe dare ulteriori benefici all’intero comparto; in quanto la società francese potrebbe “avere meno interesse a perseguire politiche commerciali molto aggressive per costruirsi una quota di mercato significativa nella rete fissa”; segmento su cui ha puntato solo di recente.

Questo acquisto francese “farebbe svanire per Tim la possibilità di avere un compratore industriale già presente in Italia per il business retail di Tim stessa (ServiceCo)“. L’integrazione tra Iliad e Vodafone, tuttavia non sarebbe scontata. – Sottolineano ancora gli esperti di Equita – neanche dal punto di vista normativo. Questo per i vari vincoli che esistono sul fronte delle autorizzazioni; anche se il “regolatore europeo e’ apparso piu’ volte disponibile a valutare il consolidamento nel settore. Questo per passare da 4 a 3 operatori”; considerandolo evidentemente gia’ sufficientemente protetto per i consumatori italiani. ABov