Il vaccino russo Sputnik V verrà prodotto anche in Italia

Il vaccino russo anti covid Sputnik V verrà prodotto anche in Italia. A produrlo la società elvetica biofarmaceutica Adienne Pharma & Biotech che, nata nel 2004, ha sede a Lugano, in Svizzera, ma ha uno stabilimento produttivo anche a Caponago, in provincia di Monza e Brianza.

L’azienda, ha firmato il primo accordo in Europa con il fondo governativo russo Rdif per la produzione dello Sputnik V in Italia, è presieduta da un italiano, Antonio Francesco Di Naro che è anche co-fondatore dell’azienda.