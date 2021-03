Genoa, primo allenamento per l’anticipo contro l’Udinese

Dopo una giornata di riposo è tornata in attività la squadra in vista dell’anticipo di sabato con l’Udinese (ore 20:45, diretta tv DAZN), reduce da sette punti nelle ultime tre giornate. I friulani hanno cambiato andatura. Esercitazioni tecniche, programma atletico, partitelle tematiche e, sul finire, corse e allunghi intorno al perimetro. In un’ora e mezza effettiva capitan Criscito e compagni hanno voltato pagina dopo la trasferta con la Roma. Primi passi in gruppo per Pandev che aveva saltato la partita con la Lazio. Biraschi si è allenato regolarmente, mentre Perin ha sostenuto un iter differenziato, anche se filtra un cauto ottimismo sulla sua disponibilità per il match contro De Paul e soci. Mercoledì è fissata una sessione mattutina.