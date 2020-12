Il truck Coca-Cola ha attraversato Savona e Genova, domani tocca alla Spezia

Le magie del Natale, malgrado il periodo che stiamo attraversando, ci sono. Così dopo l’albero di piazza De Ferrari, uno strano convoglio natalizio si è aggirato, oggi, per le vie di Genova.

Parliamo del ‘chiassoso’ e ‘luminoso’ truck della Coca-Cola diventato un vero e proprio simbolo nel mondo.

In tanti si sono trovati davanti il mega tir della Coca Cola e lo hanno fotografato postando poi le foto sui social.

Non tutti sanno, però, che il passaggio in Liguria, prima Savona, poi Genova e domani alla Spezia, non è solo un’operazione di marketing.

Il truck della Coca Cola è in tour in Italia insieme ai mezzi di Banco Alimentare.

E in questo Natale contrassegnato dall’emergenza sanitaria, Coca-Cola invita a donare e a riscoprire l’importanza della solidarietà e il piacere della generosità.

Un progetto che permette di raccogliere prodotti alimentari per almeno 2 milioni di pasti, aiutando chi più ne ha bisogno.

Il truck Coca-Cola sta attraversando le città d’Italia senza sostare per evitare assembramenti, accompagnato dalle più belle canzoni di Natale.

A Genova, il truck Coca Cola ha iniziato il suo viaggio genovese, intorno alle 16.30 ed è terminato alle 21 attraversando via Aurelia, Viale Brigata Bisagno, Corso Aurelio Saffi, via XX Settembre; Corso Sardegna e Corso De Stefanis.

Il truck era partito da Savona alle 16.30 dopo aver attraversato via Quiliano; via Nizza; Corso Vittorio Veneto; Corso Cristoforo Colombo; via Giacchero; Corso Giuseppe Mazzini.

Alla Spezia, invece, arriverà domani, giovedì 10 dicembre, dalle 13.30 alle 16.30. Questo l’itinerario: via Fiume; Viale Aldo Ferrari; via Giovanni Amendola e Viale Italia.