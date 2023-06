Il trenino di Casella riapre il 10 giugno su tutta la tratta

Trenino di Casella riapre il 10 giugno su tutta la tratta: programma della festa.

Riapre l’intera tratta del trenino di Genova Casella sabato 10 giugno. Per l’occasione è in programma “La festa dei comuni del trenino” nei paesini di Sant’Olcese, Serrà Riccò e Casella. A Sant’Olcese la festa si svolgerà onorando il salame più lungo del Mondo, evento che vuole celebrare una delle produzioni più rinomate e significative del territorio. Seguirà lo spettacolo canoro a cura della Cantoria e dei Giovani Canterini di Sant’Olcese. Molte bancarelle con prodotti a Km0, apertura dell’oratorio di San Giovanni Battista e iniziative per bambini e famiglie.

A Serra Riccò appuntamento alla stazione di Crocetta d’Orero per la visita guidata al Museo diffuso a cura degli “Amici Ferrovia Genova/Casella”. Degustazione di vini della Valpolcevera accompagnati da focacce tradizionali, musica e ‘Ripensando Postumia’, appuntamento culturale con Antonella Traverso della Direzione Musei della Liguria e Patrizia Garibaldi del Museo Civico Archeologia Liguria.

Gran finale a Casella, con la presenza del Gruppo Storico Corte Fieschi, degustazioni a cura dalla Proloco di Casella, Expo delle valli con stand enogastronomici del territorio e Luna Park. Il salame da record verrà poi donato in beneficenza. Previsto, per tutti i partecipanti al viaggio in treno da piazza Manin a Genova fino a Casella, la distribuzione di box omaggio con prodotti del territorio. Sarà offerta la ricotta e formaggetta di mucca Cabannina (entrambi Presidio Slow Food), salame artigianale, crostini con lardo della Val Polcevera, testa in cassetta della Valle Scrivia e canestrelli di Torriglia.

Prevista, a Casella, la presenza dei figuranti del Gruppo Artistico i Malandrini e l’Associazione Storico Culturale Corte Fieschi di Casella e del Gruppo Storico Sestrese, vestiti con abiti anni ’20 e anni ’30, per rievocare il periodo in cui venne inaugurato lo storico trenino di Casella, il cui primo viaggio risale appunto al 1929.

Programma de “La festa dei comuni del trenino”.

Sabato 10 giugno vedrà la riapertura della ferrovia sull’intero percorso dopo una serie di interventi di consolidamento e messa in sicurezza del tracciato. Lavori necessari dopo gli smottamenti che si sono verificati lo scorso anno e che hanno portato alla chiusura della linea. Da domenica 30 aprile il servizio del trenino di Casella è tornato a essere effettuato sulla tratta Manin-Campi e con il bus sostitutivo da Campi a Casella. Dalle ore 10 Sant’Olcese – piazza Don Oxilia – strada provinciale SP 2. Presentazione del progetto dell’Università di Genova “Sant’Olcese da scoprire: nuove forme di turismo per una rigenerazione sostenibile”.

Canti a cura dei bimbi dell’Asilo Orsetto, della Cantoria di Sant’Olcese e dei Giovani Canterini di Sant’Olcese. Ore 11: taglio del salame più lungo del mondo. Ore 11.30: Saluti istituzionali e premiazione dei giovani universitari.

Apertura stand gastronomici.

Serra Riccò – Stazione di Crocetta d’Orero. Visita guidata presso il “Museo diffuso” a cura degli “Amici Ferrovia Genova/Casella”, “Ripensando Postumia”. Degustazioni vini della Valpolcevera accompagnati da focacce tradizionali. Intervento musicale e vocale di Francesco Cassissa.

Casella – Area Expo via Aldo moro: Per l'intrattenimento dei più piccoli Luna Park e musica. Degustazioni a cura della Pro Loco di Casella e stand enogastronomici del territorio. Saranno presenti anche i produttori e le aziende agricole di Serra Riccò.