Il Teatro Rigon chiude i battenti ente ecclesiastico non rinnova uso

Genova. Il Teatro Rigon di Sestri Ponente chiude per sempre i battenti.

Si tratta di un’altra chiusura definitiva di un Teatro a Genova. La proprietà del Teatro Rigon, l’Ente Ecclesiastico Cenacolo Domenicano non ha rinnovato la concessione alla Compagnia Italiana di Prosa.

Il Cenacolo Domenicano, aveva concesso alla Compagnia Italiana di Prosa, nelle persone di Elena Siri e Saverio Soldani, per 12 anni, in comodato gratuito, l’uso del teatro in cambio dei lavori di ristrutturazione completamente a carico della compagnia.

Ma dopo sei anni di lavori, l’ente ecclesiastico ha cambiato idea e il teatro, fondato e voluto da Ermelinda Rigon nel 1924 chiude definitivamente i battenti e diventerà, sembra, una struttura di assistenza sanitaria.

l teatro Ermelinda Rigon venne costruito nel 1924 per volontà della professoressa Ermelinda Rigon, fondatrice della Congregazione delle Suore Insegnanti votate alla missione educativa e che svolsero nella città di Genova un ruolo fondamentale di scolarizzazione della popolazione, specie per le classi più popolari. Il ruolo importante dell’Istituto Tommaso D’Aquino di cui il Teatro fu parte, diventò quello di preparare e diplomare le maestre. Fu uno dei primi Istituti Magistrali di Genova. Particolarmente significativi quale testimonianza dell’impegno sociale ed educativo che ha connotato la Congregazione, sono gli spazi posti al piano strada dell’immobile sito tra Via S. Tommaso D’Aquino angolo Via E. Rigon che ancora ospitano un piccolo raccolto teatro all’italiana, caratterizzato da un doppio ordine di gallerie di pregevole fattura.